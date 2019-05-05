Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı eli boş gönderdi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 74-62 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
Bahçeşehir Koleji: Colom 11, Rautins 15, Babb 15, Hadi Özdemir 6, Slaughter 12, Can Altıntığ 2, White 11, Emir Preldzic 2, Ahmet Fatih Cantitiz
Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 11, Birkan Batuk 6, Evans, Marei 11, Akif Egemen Güven 8, Erdi Gülaslan, İlkan Karaman 16, Tayfun Erülkü 2, Görkem Doğan, Berke Aygündüz
1. Periyot: 25-13
Devre: 36-26
3. Periyot: 54-41
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Bahçeşehir Koleji, müsabakaya oyuncakları ile gelen taraftarlara ücretsiz bilet verdi. Toplanan oyuncakların köy okullarına gönderileceği belirtildi.
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