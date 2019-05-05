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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
05.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı eli boş gönderdi!

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Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı eli boş gönderdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 74-62 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Bahçeşehir Koleji: Colom 11, Rautins 15, Babb 15, Hadi Özdemir 6, Slaughter 12, Can Altıntığ 2, White 11, Emir Preldzic 2, Ahmet Fatih Cantitiz

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 11, Birkan Batuk 6, Evans, Marei 11, Akif Egemen Güven 8, Erdi Gülaslan, İlkan Karaman 16, Tayfun Erülkü 2, Görkem Doğan, Berke Aygündüz

1. Periyot: 25-13
Devre: 36-26
3. Periyot: 54-41

Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyakayı eli boş gönderdi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Bahçeşehir Koleji, müsabakaya oyuncakları ile gelen taraftarlara ücretsiz bilet verdi. Toplanan oyuncakların köy okullarına gönderileceği belirtildi. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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