Bahçeşehir Koleji kampına hücum!
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün Antalya Gloria Sports Arena’da düzenlediği ‘Basketbol Performans ve Gelişim Kampı’nın ilk etabına ilgi büyük oldu.
15 Haziran’da başlayan ve 2004 –2009 doğumlu erkek ve kızlara yönelik kampa hem Bahçeşehir Koleji bünyesinden hem de diğer okullardan çok sayıda basketbol sevdalısı sporcu katıldı.
Temel eğitim Kampın ilk etabı yarın sona erecek. İkinci etap 20–24 Haziran tarihlerinde yapılacak ve başvurular ‘www.bahcesehirsporkulubu.org’dan yapılabilecek.
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