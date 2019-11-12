Bahçeşehir Koleji, İsviçre'den Fribourg'u konuk edecek!
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic'le karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk hafta mücadelesinde rakibini deplasmanda 76-60 mağlup etmişti.
İsviçre temsilcisinin ise grupta 1 galibiyeti bulunuyor.
İki Romanya ekibini karşı karşıya getirecek grubun diğer mücadelesinde lider CSM CSU Oradea, deplasmanda BC CSU Sibiu'yu yener, Bahçeşehir Koleji de Fribourg Olympic'i mağlup ederse İstanbul ekibi üst tura çıkmayı garantileyecek.
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