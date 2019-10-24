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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji ilk kez Avrupa'da!

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Bahçeşehir Koleji ilk kez Avrupa'da!

2017’de kurulduğundan bu yana önce ikinci ligde, ardından da Basketbol Süper Ligi’nde saha içinde ve dışında yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, dün tarihindeki ilk Avrupa kupası maçına çıktı.

Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ligi dokuzuncu sırada tamamlayan ve FIBA Avrupa Kupası’na doğrudan gitme hakkını elde eden Bahçeşehir Koleji; şampiyonanın D Grubu’nda İsviçre’nin Fribourg Olympic, Romanya’nın CSM Oradea ve CSU Sibiu ekipleriyle eşleşti. İstanbul ekibinin hedefi grup liderliği.

'Hedefimiz gerçeğe dönüşüyor'

İlk maçına İsviçre’de Fribourg deplasmanında çıkan Bahçeşehir Koleji’nde kaptan Can Altıntığ turnuvayı değerlendirerek “Ülkemizi Avrupa arenasında temsil etmek, kulübümüzün kurulduğu günden bu yana benimsenen hedeflerden yalnızca biri. Bunun gerçeğe dönüşüyor olması bizim için  mutluluk ve gurur verici. Bu seride altı maçta da alabildiğimiz kadar galibiyet almak istiyoruz. Bu sebeple hepsine aynı ciddiyetle ve konsantrasyonla çıkarak bizi destekleyen öğrencilerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Önemli işler başardık’

Kulübün kuruluşunda ve bu noktaya gelişinde önemli roller üstlenen Genel Menajer Alpaslan Aydın ise “Hedefimiz şampiyonluk” diyerek şöyle devam etti: “Elbette çok zorlu rakiplerimiz var ancak bunu yapabilecek kapasitede olduğumuza inanıyorum. Bugüne kadar çok önemli işler başardık ancak tasarılarımızın yalnızca başındayız. A takımımızla Avrupa’da başarılı olarak altyapı ekiplerimize ilham vermek ve onları daha da ileri doğru itmek en büyük amacımız. Bir gün bu seviyelerde ve hatta daha da üst seviyelerde, kendi altyapımızdan çıkmış oyuncularla şampiyonluklar için mücadele etmeyi hedefliyoruz.’’

‘BİZ KAZANAMAZSAK KARŞIYAKA KAZANSIN’

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, kupadaki bir diğer Türk ekibi Pınar Karşıyaka’ya da başarılar delide. Aydın ‘’Bu kupada mücadele eden bir başka Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka’ya da başarılar dilerim, biz kazanamazsak umarım onlar bu kupayı ülkemize getirir ve göğsümüzü kabartırlar. Avrupa’da elde edilen her başarı gençlerimizin basketbola olan sevgisini daha da artırıyor’’ dedi.

Şimdiden efsaneler arasına girdi

Fenerbahçe Beko’nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY EuroLeague tarafından bu sezon başlatılan ve Avrupa’nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede açıklanan 3. ismi oldu. Organizasyonun internet sitesinde açıklanan adaylarda Kostas Sloukas, Victor Khryapa ve Georgios Printezis’in ardından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi. Sitede ilerleyen günlerde 50 aday daha açıklanacak. Adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

Bahçeşehir Koleji ilk kez Avrupada

‘BİZE YOL GÖSTERiYOR’
EuroLeague sitesinde, “2010’lu yıllarda Olympiakos ve Fenerbahçe’de forma giyen Kostas Sloukas, doğuştan kazanan bir oyuncu olduğunu ispatladı” denildi. Oyuncunun EuroLeague kariyerine 2009-10 sezonunda Olympiakos’la başlayıp 2012 ve 2013’te turnuvada şampiyonluk yaşadığı ve Fenerbahçe Beko’ya katılmadan önceki son sezonunda final oynadığı belirtilirken “15 Ocak’ta 30 yaşını dolduracak olan Sloukas, şimdiden üç EuroLeague şampiyonluğu kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk kazanan oyuncular listesinde ikinci oldu. 6 final oynayan Sloukas, bu alanda rekorun sahibi Matjaz Smodis’in bir final maçı gerisinde” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Fenerbahçe Beko EuroLeague’de yarın İtalya’da Armani Milano ile karşılaşacak. Mücadele 21.45’te start alacak.

Bahçeşehir Koleji ilk kez Avrupada

NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Casademont Zaragoza’ya 74-73 mağlup olan Beşiktaş Sompo Sigorta’nın başantrenörü Dusko Ivanovic, ikinci yarıda iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi. Ivanovic, grubun en iyi takımına karşı oynadıklarını belirterek, “Zaragoza için grubun favorisi diyebiliriz. Bizim için önemli bir ölçü oldu. Nasıl oynamamız gerektiğini bu maç gösterdi. İlk yarıdaki gibi değil, ikinci devredeki gibi oynamalıyız” diye konuştu

KARTAL’A ÖVGÜ

Casademont Zaragoza Başantrenörü Porfirio Fisac ise zor bir maçı kazanmasını bildiklerini vurgulayarak, “Beşiktaş iyi bir takım. Sonunda kazanacak kadar enerjimiz kalmıştı. En son faul atışlarını atarak kazanmayı bildik” ifadelerini kullandı.

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