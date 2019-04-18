Bahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Şu an altyapımızda 600 oyuncu var. 24 ildeki seçmelerle öncelikli hedefimiz haziranda 3 bin, 2023 yılında ise 15 bin sporcuya ulaşmak” dedi.

BAHÇEŞEHİR Koleji Basketbol Takımı bundan 2 yıl önce kuruldu ve ilk senesinde adını Süper Lig’e yazdırdı. Süper Lig’deki ilk sezonunda Türkiye Kupası’nda oynama hakkını da elde eden takım, şimdi ise Play-Off için mücadeleye devam ediyor. Fakat bu röportajın konusu, Bahçeşehir Koleji’nin A takımı değil, altyapı olacak. Kulübün 24 ilde ocak ayında başlattığı altyapı seçmelerinin yarısından fazlası tamamlandı. Antrenörler, 14 ilde 3 bin çocuğu izledi. Bir o kadar genci de izlemeyi sürdürüyor. Türk Basketbolunda pek de alışık olmadığımız bu yatırımları, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile konuştuk. Yücel, bu değerli mesainin geçmişi ve geleceğini Hürriyet’e anlattı.

Hamlelerimiz gençler ve istikrar için

ALTYAPI yatırımları sizin için neden bu kadar önemli?

· 2 yıl önce takım kurarken idari kadromuzu oluşturduk. Sonra ilk iş, altyapı seçmeleri başladı. A takımı en son kurduk. A takımdan önce altyapımızı kurmamızın 2 nedeni vardı. Biri, Türk sporuna başarılı gençler kazandırmak. Maçlarda Türk oyunculardan çok yabancıları görmek üzücü... Bunu değiştirmenin yolu basketbol oynamak isteyenlere yatırımdan geçiyor. Biz Türk basketbolunun geleceğine yatırım yapıyoruz. Bir diğer neden ise devamlılık... Altyapınızda oyuncu yetiştiremezseniz takımınızın devamlılığı riske girer. Yüzbinlerce Euro’luk transferlerden her zaman umduğumuzu bulamadığımız malum...

Çok yetenekli gençlerimiz var

SEÇMELERE sezon başında başladınız. Aradığınız yetenekte çok çocuk var mı?

· Tahmin ettiğimizden de çok var. 24 ildeki seçmelere sezonla birlikte başlamıştık. Seçmeler sürüyor. Şu ana kadar 14 ilde antrenörlerimiz 3 binden fazla çocuğu izledi. Çocuklar yalnızca bizim öğrencilerimiz değil. Gittiğimiz her ilde kapımız herkese açık. Zaman zaman ben de yapılan çalışmaları izliyorum. · Bizi NBA’de temsil eden Furkan Korkmaz, Cedi Osman gibi çocuklar var. Hem onların atletik özellikleri hem de yetenek ve becerilerine sahip çok genç gördüm. İddia ediyorum yakın zamanda yeni Furkanlar ve Cedilerle tanışacağız.



Doğuda ve batıda çocuklarımız sırada...

ŞU anda altyapınızda kaç oyuncunuz var? Hedefiniz ne? Altyapı oyuncu sayınız kaça ulaşacak?

· Bizim altyapımızda şu anda farklı yaş gruplarından 600 oyuncumuz var. Hedefimiz başlattığımız altyapı seçmeleriyle bu sayıyı 2019’un haziran ayında 3 bine çıkarmaktır. Ve biz şimdiden bu sayıya yaklaştık gibi... · Maksimum 4 sene içerisinde ise hedefimiz daha büyük. 2023’de altyapımızda 15 bin oyuncu olacak. Dediğim gibi büyük amacımız bu. · Daha önce de pek çok yerde söyledim. Âdeta basketbolcu fabrikası kuracağız. İnanın ki hayal değil. Çünkü basketbola ilgi, basketbol eğitimine ihtiyaç sandığımızdan da fazlaymış. Bunu gittiğimiz her ilde en açık şekilde görüyoruz. Doğuda, batıda… Yüzlerce çocuk altyapımıza girmek için sıraya giriyor.

BASKETBOLUMUZA DEĞER KATACAĞIZ

SEÇTİĞİNİZ her çocuğun basketbolcu olacağına inanıyor musunuz?

· Elbette hayır. Tabii ki seçtiğimiz her çocuk basketbolcu olmayacak. Bazıları başka yola gidecek… Bazıları bu yolda ilerleyecek. Yola basketbolla devam etmeyecek olanlar için önemli olan onların hayatlarının bir döneminde bir spor dalıyla ilgilenmiş olmaları olacak… Basketbol ilgilerini sürdürenlerden ise eminim çok başarılı çocuklar çıkacak. · Yanı başımızdaki küçük ülkelerden onlarca basketbolcu çıkıyor da, 80 milyonluk ülkeden neden çıkmasın? “Hedef 15 bin altyapı oyuncusu” diyoruz. Eminim ki o sayıdan, Türk basketboluna önemli isimler kazandıracağız. Buna olan inancımız ve bu konudaki çabamız eksiksiz...

MADDi iMKANSIZLIK YETENEKLER iÇiN ENGEL OLMAYACAK

YETENEKLİ olmalarına rağmen maddi imkansızlıklar yüzünden spordan uzak kalan çocuklarımız için neler söylersiniz?

· Bu konuda projemiz var. Altyapımızda sportif ve akademik açıdan başarılı öğrenciler için burs vereceğiz. Hem eğitim alıp hem takımlarımızda oynayacaklar. Hiçbir çocuğun yeteneklerinin maddi sebeplerle kaybolmasına izin vermeyeceğiz.

YENi EKiPLER YOLDA

Alt liglerde takım kuracak mısınız?

· Kesinlikle. Seçmeler sonrası konuşacağız. Hangi ilde hangi yaş grubuyla ne yapabileceğimize bakacağız. TBL ve TBL 2 L’de de kulübümüz temsil edilecek. Ama dediğim gibi bunun için kısa da olsa zaman gerek...

YAZ VE KIŞ KAMPLARI DÜZENLEMEYE BAŞLIYORUZ

· BASKETBOL kampları da başlıyor değil mi? - Aslında böyle bir planımız yoktu. Fakat o kadar çok insan bize bu soruyu sordu ki yaz ve kış kamp programları hazırladık. İlk etapta haziranda yaz kampı var.

- 10-15 yaş aralığındaki öğrenciler Antalya’da, A takımın kamp yaptığı yerde eğitim alacak. Kız öğrencilerimiz de olacak kamplarımızda... NOT: Bahçeşehir Koleji basketbol kamplarına “www. bahcesehirsporkulubu.org” adresinden başvuruluyor.

BEŞiKTAŞ’TA ÖNEMLi SORUMLULUK

BAHÇEŞEHİR Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, aynı zamanda Beşiktaş’ın pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi.

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