Bahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor
GeriBasketbol Bahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Fatih SABOVİÇ
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor

Hüseyin Yücel: Yakın gelecekte yeni Cediler, yeni Furkanlar yetiştireceğiz.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Şu an altyapımızda 600 oyuncu var. 24 ildeki seçmelerle öncelikli hedefimiz haziranda 3 bin, 2023 yılında ise 15 bin sporcuya ulaşmak” dedi.

BAHÇEŞEHİR Koleji Basketbol Takımı bundan 2 yıl önce kuruldu ve ilk senesinde adını Süper Lig’e yazdırdı. Süper Lig’deki ilk sezonunda Türkiye Kupası’nda oynama hakkını da elde eden takım, şimdi ise Play-Off için mücadeleye devam ediyor. Fakat bu röportajın konusu, Bahçeşehir Koleji’nin A takımı değil, altyapı olacak. Kulübün 24 ilde ocak ayında başlattığı altyapı seçmelerinin yarısından fazlası tamamlandı. Antrenörler, 14 ilde 3 bin çocuğu izledi. Bir o kadar genci de izlemeyi sürdürüyor. Türk Basketbolunda pek de alışık olmadığımız bu yatırımları, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile konuştuk. Yücel, bu değerli mesainin geçmişi ve geleceğini Hürriyet’e anlattı.

Hamlelerimiz gençler ve istikrar için

ALTYAPI yatırımları sizin için neden bu kadar önemli?

· 2 yıl önce takım kurarken idari kadromuzu oluşturduk. Sonra ilk iş, altyapı seçmeleri başladı. A takımı en son kurduk. A takımdan önce altyapımızı kurmamızın 2 nedeni vardı. Biri, Türk sporuna başarılı gençler kazandırmak. Maçlarda Türk oyunculardan çok yabancıları görmek üzücü... Bunu değiştirmenin yolu basketbol oynamak isteyenlere yatırımdan geçiyor. Biz Türk basketbolunun geleceğine yatırım yapıyoruz. Bir diğer neden ise devamlılık... Altyapınızda oyuncu yetiştiremezseniz takımınızın devamlılığı riske girer. Yüzbinlerce Euro’luk transferlerden her zaman umduğumuzu bulamadığımız malum...

Çok yetenekli gençlerimiz var

SEÇMELERE sezon başında başladınız. Aradığınız yetenekte çok çocuk var mı?

· Tahmin ettiğimizden de çok var. 24 ildeki seçmelere sezonla birlikte başlamıştık. Seçmeler sürüyor. Şu ana kadar 14 ilde antrenörlerimiz 3 binden fazla çocuğu izledi. Çocuklar yalnızca bizim öğrencilerimiz değil. Gittiğimiz her ilde kapımız herkese açık. Zaman zaman ben de yapılan çalışmaları izliyorum. · Bizi NBA’de temsil eden Furkan Korkmaz, Cedi Osman gibi çocuklar var. Hem onların atletik özellikleri hem de yetenek ve becerilerine sahip çok genç gördüm. İddia ediyorum yakın zamanda yeni Furkanlar ve Cedilerle tanışacağız.

Doğuda ve batıda çocuklarımız sırada...

ŞU anda altyapınızda kaç oyuncunuz var? Hedefiniz ne? Altyapı oyuncu sayınız kaça ulaşacak?

· Bizim altyapımızda şu anda farklı yaş gruplarından 600 oyuncumuz var. Hedefimiz başlattığımız altyapı seçmeleriyle bu sayıyı 2019’un haziran ayında 3 bine çıkarmaktır. Ve biz şimdiden bu sayıya yaklaştık gibi... · Maksimum 4 sene içerisinde ise hedefimiz daha büyük. 2023’de altyapımızda 15 bin oyuncu olacak. Dediğim gibi büyük amacımız bu. · Daha önce de pek çok yerde söyledim. Âdeta basketbolcu fabrikası kuracağız. İnanın ki hayal değil. Çünkü basketbola ilgi, basketbol eğitimine ihtiyaç sandığımızdan da fazlaymış. Bunu gittiğimiz her ilde en açık şekilde görüyoruz. Doğuda, batıda… Yüzlerce çocuk altyapımıza girmek için sıraya giriyor.

Bahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor

BASKETBOLUMUZA DEĞER KATACAĞIZ

SEÇTİĞİNİZ her çocuğun basketbolcu olacağına inanıyor musunuz?

· Elbette hayır. Tabii ki seçtiğimiz her çocuk basketbolcu olmayacak. Bazıları başka yola gidecek… Bazıları bu yolda ilerleyecek. Yola basketbolla devam etmeyecek olanlar için önemli olan onların hayatlarının bir döneminde bir spor dalıyla ilgilenmiş olmaları olacak… Basketbol ilgilerini sürdürenlerden ise eminim çok başarılı çocuklar çıkacak. · Yanı başımızdaki küçük ülkelerden onlarca basketbolcu çıkıyor da, 80 milyonluk ülkeden neden çıkmasın? “Hedef 15 bin altyapı oyuncusu” diyoruz. Eminim ki o sayıdan, Türk basketboluna önemli isimler kazandıracağız. Buna olan inancımız ve bu konudaki çabamız eksiksiz...

MADDi iMKANSIZLIK YETENEKLER iÇiN ENGEL OLMAYACAK

YETENEKLİ olmalarına rağmen maddi imkansızlıklar yüzünden spordan uzak kalan çocuklarımız için neler söylersiniz?

· Bu konuda projemiz var. Altyapımızda sportif ve akademik açıdan başarılı öğrenciler için burs vereceğiz. Hem eğitim alıp hem takımlarımızda oynayacaklar. Hiçbir çocuğun yeteneklerinin maddi sebeplerle kaybolmasına izin vermeyeceğiz.

YENi EKiPLER YOLDA

Alt liglerde takım kuracak mısınız?

· Kesinlikle. Seçmeler sonrası konuşacağız. Hangi ilde hangi yaş grubuyla ne yapabileceğimize bakacağız. TBL ve TBL 2 L’de de kulübümüz temsil edilecek. Ama dediğim gibi bunun için kısa da olsa zaman gerek...

YAZ VE KIŞ KAMPLARI DÜZENLEMEYE BAŞLIYORUZ

· BASKETBOL kampları da başlıyor değil mi? - Aslında böyle bir planımız yoktu. Fakat o kadar çok insan bize bu soruyu sordu ki yaz ve kış kamp programları hazırladık. İlk etapta haziranda yaz kampı var.

- 10-15 yaş aralığındaki öğrenciler Antalya’da, A takımın kamp yaptığı yerde eğitim alacak. Kız öğrencilerimiz de olacak kamplarımızda... NOT: Bahçeşehir Koleji basketbol kamplarına “www. bahcesehirsporkulubu.org” adresinden başvuruluyor.

BEŞiKTAŞ’TA ÖNEMLi SORUMLULUK

BAHÇEŞEHİR Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, aynı zamanda Beşiktaş’ın pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Bahçeşehir Koleji geleceği inşa ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Caner Erkin sürprizi! İmzayı atıyor...

Güven Yalçın'a iki talip birden

Fener forvetine genç nefes

Kadro dışı değil ilk 11'de