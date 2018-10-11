Bahçeşehir Koleji, bir spor kulübünden çok daha fazlası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
11.10.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji, bir spor kulübünden çok daha fazlası

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Bahçeşehir Koleji, bir spor kulübünden çok daha fazlası

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, her hafta perşembe günü Hürriyet ana gazetede yayımlanan, "Fatih Saboviç ile Basketbol Arena" sayfasının ilk nüshası için çarpıcı açıklamalara imza attı.

 

TAHiNCiOĞLU BASKETBOL SÜPER LiGi’NiN YENi YÜZÜ, BAMBAŞKA UFUKLAR VADEDiYOR

Hüseyin Yücel, “Artık bilgi herkesin bilgisayarında, telefonunda var. Spor ve eğitimle, daha büyük değerleri aşılamalıyız. Robot teknoloji ile verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra; saygı, birlikte kazanıp kaybetmek, yaşamak, çalışmak, üretmek ve öz disiplin gibi değerleri de öğrencilerimize kazandırmalıyız” dedi.

Henüz 1 yıl önce kuruldu Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı... Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni yüzü olan kırmızı mavililer, sahip olduğu ‘eğitimci’ düşünsel altyapı ile Türk sporu için şimdiden bambaşka ufuklar vadediyor. Ligin ilk haftasında Afyon Belediyespor’u 88-79 mağlup eden Bahçeşehir Koleji’nin icra kurulu başkanı Hüseyin Yücel, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. İşte Yücel’in sözlerinden satırbaşları...

- Bahçeşehir Koleji büyük bir aile... 56 ildeki 125 kampüsümüzde, 75 bin öğrencimiz var. Biz, tüm Türkiye’nin takımıyız...

Bahçeşehir Koleji, bir spor kulübünden çok daha fazlası



“BİLİM, SANAT VE SPOR AYRILAMAZ”

- Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Spor yapmak dersleri etkiler, doğru. Lakin olumlu etkiler” diye konuşmuştu. Biz de bu noktadayız. Bilim ile sanatı ve sporu ayırmıyoruz. Bunlar, birbiriyle ilişkili ve ayrılamaz parçalar...

- Artık bilgi herkesin bilgisayarında, telefonunda var. Spor ve eğitim aracılığıyla daha büyük değerleri aşılamalıyız. Destekleyip, kullandığımız robot teknoloji eğitimi ya da 21. yüzyılın getirilerinin ötesinde; saygı, birlikte yaşamak, çalışmak, üretmek, birlikte kazanıp kaybetmek ve öz disiplin gibi değerleri de öğrencilerimize kazandırmalıyız.

“ÖZEL BİR EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRDİK”

- Türkiye’de basketbolu artık, “Haydi çocuğum, potaya iki top at da boyun uzasın” algısından çıkarmalıyız. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı ile birlikte, çocuklarımız ve gençlerimize basketbolu sevdirmekle kalmayacağız. Fair-play ruhunu ve pek çok farklı değeri de aşılamaya çalışacağız.

- Ayrıca sizin aracılığınızla buradan ilk kez açıklayayım, robotların öğrencilere kazandıramayacağı temel değerlerle ilgili özel bir öğretim programı da geliştirdik. Çok yakında bir lansmanla, geliştirdiğimiz bu programın ayrıntılarını kamuoyu ile de paylaşacağız.

Bahçeşehir Koleji, bir spor kulübünden çok daha fazlası

CUMARTESİ RAKİP GALATASARAY

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig’in 2. haftasında 13 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda Galatasaray’ı ağırlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverler, kulübün internet sitesi olan http://www.bahcesehirsporkulubu.org/ adresindeki, “Bilet al” sekmesinden biletleri satın alabilecek.

“AVRUPA’DA MÜCADELE EDEBiLMEK HEPiMiZiN ORTAK HAYALi...”

İLK BASAMAK: EUROCUP

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Eğitimde bir dünya markası olma yolunda ilerlerken, basketbolda da iddialıyız. Öncelikli hedefimiz Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde taraftarlarımızı sevindirmek... Fakat Avrupa’da mücadele etmek de her takımın olduğu gibi bizim de hayalimiz. İlk basamak olarak, ‘Eurocup’a katılmak neden olmasın’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji, bir spor kulübünden çok daha fazlası

 

 

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