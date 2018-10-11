Bahçeşehir Koleji, bir spor kulübünden çok daha fazlası
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, her hafta perşembe günü Hürriyet ana gazetede yayımlanan, "Fatih Saboviç ile Basketbol Arena" sayfasının ilk nüshası için çarpıcı açıklamalara imza attı.
TAHiNCiOĞLU BASKETBOL SÜPER LiGi’NiN YENi YÜZÜ, BAMBAŞKA UFUKLAR VADEDiYOR
Hüseyin Yücel, “Artık bilgi herkesin bilgisayarında, telefonunda var. Spor ve eğitimle, daha büyük değerleri aşılamalıyız. Robot teknoloji ile verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra; saygı, birlikte kazanıp kaybetmek, yaşamak, çalışmak, üretmek ve öz disiplin gibi değerleri de öğrencilerimize kazandırmalıyız” dedi.
Henüz 1 yıl önce kuruldu Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı... Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni yüzü olan kırmızı mavililer, sahip olduğu ‘eğitimci’ düşünsel altyapı ile Türk sporu için şimdiden bambaşka ufuklar vadediyor. Ligin ilk haftasında Afyon Belediyespor’u 88-79 mağlup eden Bahçeşehir Koleji’nin icra kurulu başkanı Hüseyin Yücel, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. İşte Yücel’in sözlerinden satırbaşları...
- Bahçeşehir Koleji büyük bir aile... 56 ildeki 125 kampüsümüzde, 75 bin öğrencimiz var. Biz, tüm Türkiye’nin takımıyız...
“BİLİM, SANAT VE SPOR AYRILAMAZ”
- Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Spor yapmak dersleri etkiler, doğru. Lakin olumlu etkiler” diye konuşmuştu. Biz de bu noktadayız. Bilim ile sanatı ve sporu ayırmıyoruz. Bunlar, birbiriyle ilişkili ve ayrılamaz parçalar...
- Artık bilgi herkesin bilgisayarında, telefonunda var. Spor ve eğitim aracılığıyla daha büyük değerleri aşılamalıyız. Destekleyip, kullandığımız robot teknoloji eğitimi ya da 21. yüzyılın getirilerinin ötesinde; saygı, birlikte yaşamak, çalışmak, üretmek, birlikte kazanıp kaybetmek ve öz disiplin gibi değerleri de öğrencilerimize kazandırmalıyız.
“ÖZEL BİR EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRDİK”
- Türkiye’de basketbolu artık, “Haydi çocuğum, potaya iki top at da boyun uzasın” algısından çıkarmalıyız. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı ile birlikte, çocuklarımız ve gençlerimize basketbolu sevdirmekle kalmayacağız. Fair-play ruhunu ve pek çok farklı değeri de aşılamaya çalışacağız.
- Ayrıca sizin aracılığınızla buradan ilk kez açıklayayım, robotların öğrencilere kazandıramayacağı temel değerlerle ilgili özel bir öğretim programı da geliştirdik. Çok yakında bir lansmanla, geliştirdiğimiz bu programın ayrıntılarını kamuoyu ile de paylaşacağız.
CUMARTESİ RAKİP GALATASARAY
Bahçeşehir Koleji, Süper Lig’in 2. haftasında 13 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda Galatasaray’ı ağırlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverler, kulübün internet sitesi olan http://www.bahcesehirsporkulubu.org/ adresindeki, “Bilet al” sekmesinden biletleri satın alabilecek.
“AVRUPA’DA MÜCADELE EDEBiLMEK HEPiMiZiN ORTAK HAYALi...”
İLK BASAMAK: EUROCUP
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Eğitimde bir dünya markası olma yolunda ilerlerken, basketbolda da iddialıyız. Öncelikli hedefimiz Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde taraftarlarımızı sevindirmek... Fakat Avrupa’da mücadele etmek de her takımın olduğu gibi bizim de hayalimiz. İlk basamak olarak, ‘Eurocup’a katılmak neden olmasın’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
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