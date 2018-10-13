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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
13.10.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji Aslan'ı da devirdi

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Bahçeşehir Koleji Aslan'ı da devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Galatasaray'ı 83-78 yendi. Bahçeşehir Koleji, son 2 dakikasına eşitlikle girilen maçta Galatasaray’ı da 83-78 yenerek, ikide iki yaptı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde ikinci galibiyetini alırken, Galatasaray ikinci maçını da yitirdi.

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da izledi.

Karşılaşmaya Slaughter ve Rautins'in basketleriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 2. dakikayı 7-2 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine etkili giren Galatasaray, Erol Can Çinko ve Ayberk Olmaz'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 12. dakikada öne geçti: 23-26. Karşılıklı basketlerle geçen periyodun son bölümünde White ve Rautins ile üst üste sayılar üreten Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 44-37 üstün gitti.

Bahçeşehir Koleji Aslanı da devirdi

Maçın ikinci yarısına iki takım da sert savunmayla başladı. Galatasaray'ın periyodun 3. dakikasında faul hakkını doldurması sebebiyle sık sık serbest atış çizgisine gelen Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada Emir Preldzic'in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 54-44. Sarı-kırmızılılar, Harrison'ın üst üste bulduğu 6 sayıyla farkı azaltsa da son periyoda ev sahibi takım 58-55 önde girdi.

Son çeyreğe Auguste'un smaçlarıyla başlayan Galatasaray, 32. dakikada öne geçti: 58-59. Periyodun ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen sarı-kırmızılılar, Hayes ve Göksenin Köksal'ın basketleriyle 33. dakikada seriyi 9-0'a taşıdı: 58-64. Slaughter ve Rautins'in basketleriyle toparlanan Bahçeşehir Koleji, Barrufet'in 38. dakikadaki üçlüğüyle eşitliği sağladı: 73-73. Yine Barrufet'in 39. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (76-75) ev sahibi takım, son dakika içinde aynı oyuncuyla farkı 3'e çıkardı: 78-75. Bitime 43 saniye kala Rautins ile farkı 4 sayıya (80-76) yükselten ev sahibi ekip, parkeden 83-78 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Bahçeşehir Koleji formasıyla 26 sayı kaydeden Barrufet olurken, Galatasaray'da Harrison 19 sayıyla oynadı.

Bahçeşehir Koleji Aslanı da devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Bahçeşehir Koleji: 83 - Galatasaray: 78

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker

Bahçeşehir Koleji: Barrufet 26, Rautins 19, Can Altıntığ 7, Hakan Yapar, Slaughter 12, White 8, Babb, Emir Preldzic 9, Yiğitcan Turna 2

Galatasaray: Webster 11, Harrison 19, Göksenin Köksal 11, Hayes 7, Ege Arar 6, Klobucar 4, Auguste 7, Can Korkmaz 3, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 7

1. Periyot: 21-18

Devre: 44-37

3. Periyot: 58-55

Beş faulle çıkan: 38.02 Babb (Bahçeşehir Koleji)

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