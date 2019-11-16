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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.11.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji, Ankara'dan eli boş döndü! 108-93...

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Bahçeşehir Koleji, Ankara'dan eli boş döndü! 108-93...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 108-93 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı

OGM Ormanspor: Kloof 9, Kikanovic 27, Babic 9, Cevher Özer 22, Warren 31, Dorukhan Engindeniz 8, Caner Ercan 2, Tuna Han Dikmen, Mert Alemdar

Bahçeşehir Koleji: Golden 37, Can Altıntığ 4, Mathiang 14, Hardy 8, Johnson 12, Perrantes 16, Altan Erol, Hadi Özdemir 2, Muhammed Doğan Şenli

1. Periyot: 26-12
Devre: 52-39
3. Periyot: 78-71

Karşılaşmaya Kikanovic ve Warren'ın basketleriyle etkili başlayan ve 6. dakikada farkı çift haneye (18-8) çıkaran OGM Ormanspor, ilk periyodu 26-12 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Warren'ın üç sayılık basketiyle 25 sayılık (46-21) farka ulaştı. Bahçeşehir Koleji, ikinci periyodun son bölümünde Golden'ın liderliğinde 10-2'lik seri yakalarken, OGM Ormanspor soyunma odasına 52-39 önde girdi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan İstanbul temsilcisi, bir seri daha yakalayarak skoru eşitledi: 63-63. Daha sonra toparlanan ve çeyreği 78-71 önde bitiren OGM Ormanspor, final periyodunda farkı yeniden açarak karşılaşmayı 108-93 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, Ankaradan eli boş döndü 108-93...

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