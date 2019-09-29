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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.09.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji: 75 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

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Bahçeşehir Koleji: 75 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 80-75 yendi.

Karşılaşmaya hızlı hücumlarla boyalı alandan bulduğu basketlerle giren Bahçeşehir Koleji, 4. dakikayı 11-5 önde geçti. Burak Can Yıldızlı ve Theodore'un sayılarıyla toparlanarak rakibine karşılık veren Beşiktaş Sompo Sigorta, 7. dakikaya 13-12 üstün girdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği birinci periyodu siyah-beyazlılar 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, iki ekip de daha çok uzun oyuncularıyla skor üretti. Bahçeşehir Koleji, Johnson ve Mathiang ile etkili olsa da boyalı alanı iyi kullanan Beşiktaş Sompo Sigorta, 16. dakikayı 33-29 önde bitirdi. Üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü yeniden eline alan ev sahibi takım, devreyi 41-40 galip kapattı.

İkinci yarı, takımların arka arkaya yaptığı top kayıplarıyla başladı. Savunmada tempoyu yakalayan Beşiktaş Sompo Sigorta, Birkan Batuk'un sayılarıyla 24. dakikayı 50-46 üstün geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan siyah-beyazlı takım, ritmini kaybeden Bahçeşehir Koleji karşısında 29. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 53-60. Konuk ekip, final periyoduna da 64-57 önde girdi.

Son periyoda Wilson, Johnson ve Hardy ile etkili bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 33. dakikada farkı 1 sayıya (64-65) indirdi. Theodore'un oyuna ağırlığını koyduğu bu bölümde peş peşe basketler bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, son 3,5 dakikaya 73-67 önde girdi. Mücadelenin son anları oldukça çekişmeli geçerken, siyah-beyazlılar üstünlüğünü korudu ve sahadan 80-75 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Serhat Büker
Bahçeşehir Koleji: Wilson 19, Hardy 10, Johnson 26, Armand 2, Mathiang 8, Cevat Alper Özcan, Can Altıntığ 2, Doğan Şenli 3, Altan Erol 5
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 18, Gotcher 3, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 21, Samet Geyik 10, İsmet Akpınar 4, McAdoo 2, Durisic 1, Ömer Utku Al 2, McKissic 9
1. Periyot: 20-21
Devre: 41-40
3. Periyot: 57-64
Beş faulle çıkanlar: 28.45 Armand (Bahçeşehir Koleji), 36.34 Durisic (Beşiktaş Sompo Sigorta)

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