Bahçeli'den olay sözler: Galatasaray adını değiştirsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Galatasaray'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirdi. Bahçeli, ülke nüfusunun 80 milyon olduğunun altını çizerek ortamda bulunan kişileri işaret edip, "Şuradan bile bir 11 çıkarırız" dedi.

'BEŞİKTAŞ İYİ GİDİYOR'

Bahçeli bir gazetecinin "Beşiktaş 3'te 3 yaptı… Avrupa'da gayet iyi gidiyor. 82 Kerkük, 83 Monaco…" demesi üzerine şu ifadeleri kullandı: "Demek ki Misak-ı Milli sınırları içerisinde çözümü bulan tek sensin. 82, 83 tamam olmuş, 84 de geliyor. (Gülüyor) Beşiktaş iyi gidiyor."

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

TARİHTE İLK DEFA 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKMIŞTI



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'in tamamını yabancı futbolculardan kurdu. Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıkmıştı. Galatasaray sahada Fernando Muslera (Uruguay), Mariano Ferreira Filho (Brezilya), Maicon Roque (Brezilya), Jason Denayer (Belçika), Iasmin Latovlevici (Romanya), Fernando Reges (Brezilya), Badou Ndiaye (Senegal), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Younes Belhanda (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Bafetimbi Gomis (Fransa) 11'iyle yer almıştı.

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