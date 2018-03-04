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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bafetimbi Gomis: Milli takım değil, Galatasaray'da şampiyonluk istiyorum
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Futbol
04.03.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

Bafetimbi Gomis: Milli takım değil, Galatasaray'da şampiyonluk istiyorum

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Fransız beIN Sports kanalının canlı yayınına katıldı. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçla ilgili konuşan deneyimli isim, milli takım sorusuna da ilginç bir cevap verdi.

İşte Gomis'in açıklamaları:

"Galatasaray'a alışmam çok zor olmadı, biz Afrikalı oyuncular bize ilgi gösterilmesini seviyoruz ve bunun karşılığını vermek için daha sonrasında adeta can atıyoruz. Galatasaray taraftarı beni çok iyi ağırladı ve ben de elimden geleni yapıyorum."

Gomis'ten gol açıklaması!

"Benim Galatasaray'da 23 maç sonunda 24 gole ulaşmış olmamın ligin seviyesi ile alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü sizin de biraz evvel dile getirdiğiniz gibi Süper Lig’de bunu gerçekleştirebilen yabancı sayısı çok az.

Gomis: 'Hedefim 25 goldü'

"Sezon başında Galatasaray’a gelirken kendime koyduğum hedef 25 goldü, fakat bugün ligin bitmesine 10 hafta kala bu hedefi gerçekleştirmiş oldum. Geri kalan haftalarda takımımızın şampiyonluğu için çok daha fazlasını vermek için uğraşacağım."

Program esnasında Başakşehir forması giyen Aurelien Chedjou da canlı yayına katıldı.

Chedjou: "Kardeşim, umarım iyisindir görüşemedik seninle bir türlü, umarım en kısa zamanda görüşürüz seninle."

Gomis: "Burada herkesin huzurunda Aurelien’e teşekkür etmek istiyorum, Galatasaray'a gelmeden önce kendisiyle görüştüm ve çok güzel bilgiler verdi bana."

Fenerbahçe derbisinde neler hissetti?

"Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız derbisi öncesinde her şey o kadar güzeldi ki, tüylerim diken diken oldu. Maç maalesef 0-0 sonuçlandı ve ben açıkcası takım halinde, saha içinde taraftarların ve tribünlerinlerin seviyesinde olamadığımızı düşünüyorum."

Fatih Terim sözleri!

"Ben Galatasaray taraftarlarının gözünde en büyük ismin teknik direktörümüz Fatih Terim olduğunu düşünüyorum."

Fransa Milli Takımı için ne düşünüyor?

"Bugün atmış olduğum bu 4 gol sayesinde yeniden Fransa Milli Takımı tartışmalarının önüme konduğunu biliyorum. Eğer bana ihtiyaç olursa ve çağırırlarsa seve seve oynarım. Milli Takımın başında bir hoca var ve en doğru kararı o verecektir."

Soru: "Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupasında yer almak sizin için bir hayal mi?"

Bafetimbi Gomis: "Ne hayal, ne de gerçek. Benim hedefim Galatasaray ile şampiyon olmak."

Gomis neden Galatasaray'ı tercih etti?

"Galatasaray’ı seçtim çünkü Marsilya ile benzer yönleri olan bir takım, öncelikle büyük bir takım, haliyle baskı olan bir yer. Bunun da ötesinde Avrupa kupası olan ve Avrupa’da hedefleri olan bir takım Galatasaray."

"Marsilya benim çocukken taraftarı olduğum takımdı. Bir sene boyunca taraftarı olduğum takımın formasını giydiğim ve güzel ayrıldığım için kendimi mutlu hissediyorum. Bugün bir taraftarım ve onların arkasındayım."

"Gignac, Meksika Liginde oynadığı halde Euro2016 kadrosunda yer bulabildi. İmkansız yok. 35’ten sonra da futbola devam etmek istiyorum, sene sonunda hedeflerimize ulaşırsak, yönetim de memnuniyetini bildirirse kontratımı uzatıp kendimi Galatasaray’a adayabilirim."

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