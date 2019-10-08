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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: @Ligue1Türkçe
08.10.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Bafetimbi Gomis: Her şey daha iyi olacak

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Bafetimbi Gomis: Her şey daha iyi olacak

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, ülkesinde bir televizyon programında Galatasaray günlerini anlattı. Gomis, Sarı Kırmızılılar'ın lige tutuk başladıklarını ancak her şeyin daha iyi olacağını söyledi.

Galatasaray'ın 2 sezon önceki şampiyonluğunda büyük karkısı olan ve gol krallığını elde ederek takımdan ayrılan Gomis2ten Sarı Kırmızılı taraftarlara umut verecek açıklamalar geldi.

Fransız yıldız, "PSG maçında Seri ve Nzonzi ikilisini izledim Galatasaray’da, Türkiye Ligine tüm saygımla, bu ikilinin çok daha iyi yerlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray biraz tutuk başladı fakat her şey çok daha iyi olacaktır" dedi.

Bafetimbi Gomis: Her şey daha iyi olacak

Gomis'in RMC Sport'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"O sözü hiç unutmadım"

Galatasaray ile anlaştığımda yöneticiler bana sen 1 verirsen taraftar 2 verir demişti, bu sözü hiç unutmadım ve gerçekten de öyle oldu. Sevildiğimi her zaman hissettirdiler ben de onları çok seviyorum. Türkler gerçekten iyi insanlar.

"Avrupa'dan kupa alan tek takımı"

Türkiye’de 3 büyük kulüp var, beni bu üç takımın taraftarı da sevdi ve saydı diyebilirim. Fakat Galatasaray aralarında Avrupa Kupasına sahip olan tek takım, haliyle en büyük de Galatasaray.

"Seri - Nzonzi çok iyi"

PSG maçında Seri ve Nzonzi ikilisini izledim Galatasaray’da, Türkiye Ligine tüm saygımla, bu ikilinin çok daha iyi yerlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Mükemmel iki isim. Seri muazzam bir oyuncu, Nzonzi keza öyle.

Galatasaray da çok büyük ve farklı bir takım gerçekten. Seri ve Nzonzi’ye neden orada olduklarını sorarsanız eğer, inanın size nedenlerini anlatacaklardır. Çok farklı bir yer.

"Fenerbahçe derbisi çok farklı"

Galatasaray ve Fatih Terim ile hâlâ çok iyi ilişkilerimiz var. Galatasaray Fransız kültürü de olan da bir takım, bu yüzden uyum sorunu olmuyor bizler adına. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Saint Etienne - Lyon çok daha büyük bir derbi, farklı bir seviye.

"Her şey daha iyi olacak"

Galatasaray 30 Milyon taraftarı olan bir kulüp. İnanın orada yaşadıklarımı her futbolcunun bir gün gidip yaşamasını isterim. İnanılmaz. Falcao ile bir görüşmemiz oldu transferi öncesinde. Galatasaray biraz tutuk başladı fakat her şey çok daha iyi olacaktır.

"İstanbul'da yaşayacağım"

Galatasaray’ın bu denli güçlü isimleri takıma çekebilmesi de çok önemli ve güzel bir durum. İstanbul’u ben çok seviyorum, bir ayağım hâlâ orada, kariyerimi sonlandırdıktan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum.

"Taraftar bana o gün destek olmuştu"

Irkçı insanlar var maalesef. Ajaccio taraftarı bir keresinde muz atmıştı bana fakat ben siyah olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaray taraftaeı bu konuda çok büyük destek göstermişti bana maske takarak, o gün çok kötü oynamıştım, çünkü hissetiklerim olağanüstüydü.

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