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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.11.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Döneceğim

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Galatasaray taraftarının kalbinde taht kuran Bafetimbi Gomis, Instagram'dan yaptığı paylaşımla bir gün mutlaka sarı kırmızılı ekibe döneceğini duyurdu.

Kariyerine Al Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, bir gün sarı kırmızılı ekibe dönmek istediğini söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, Fatih Terim'le sarıldığı fotoğrafına, "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim." notunu düştü.

Bafetimbi Gomis'in söz konusu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları sevince boğdu.

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55 MAÇTA 41 GOL VE 9 ASİST

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya'nın Urawa takımı ile Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımları karşı karşıya gelmişti.

Al Hilal, 74. dakikada Al Dawsari ile 1-0 öne geçmiş ve dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Bafetimbi Gomis skoru belirleyerek takımına Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamıştı.

Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Döneceğim

Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Döneceğim

Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Döneceğim

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