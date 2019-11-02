Badou Ndiaye'ye şok üstüne şok!
İngiltere Championship Takımları'ndan Stoke City, ikinci kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Ligde 14 haftada sadece 8 puan toplayan Stoke, puan tablosunun dibine demirledi. Kötü gidişattan sorumlu tutulan teknik direktör Nathan Jones ise görevinden alındı.
2 sezon önce İngiltere Premier Lig'de olan Stoke City, kötü talihini tersine çeviremezse 1. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulübü Stoke City'ye geri dönen Badou Ndiaye de ikinci kez ligden düşme şokunu yaşayabilir. İngiliz ekibi düşerse İngiltere'nin 3. klasman ligi olan 1. Lig'e düşecek.
Senegalli orta saha ligde 8 maç oynadı ne gol ne de asist yaptı. Galatasaray, 2018 ocak ayında 29 yaşındaki futbolcuyu 16 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine göndermişti.
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