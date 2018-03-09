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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Badou Ndiaye'den çarpıcı açıklamalar! Maaşlarımızın ödenmemesi...
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Futbol
09.03.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Badou Ndiaye'den çarpıcı açıklamalar! Maaşlarımızın ödenmemesi...

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Badou Ndiaye'den çarpıcı açıklamalar! Maaşlarımızın ödenmemesi...

Galatasaray'dan 16 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye Sabah gazetesine önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Mustafa Cengiz'in kendisi hakkında söylediği sözler sorulan Senegalli orta saha şampiyonluk mesajı da verdi. 

- Türk spor basınını günlerce meşgul eden Stoke City'ye transfer sürecini bir de senden dinleyebilir miyiz?

"Aslında ben ilk başta gitmek istemedim. Kulüp de beni takımda tutmak istedi. Ancak daha sonra Stoke City, Galatasaray'a çok iyi bir teklif yaptı. Kulüp de bunu değerlendirmek istedi ve transferim gerçekleşti. Galatasaray taraftarı bana kızmasın. Ben onları yüzüstü bırakmadım. Galatasaray hala kalbimde."

- Galatasaray'ın maçlarını takip ediyor musun?

"Tabii ki Galatasaray'ı takip ediyorum. Tekrar lider olduk. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum. "

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz senin için 'Menajeri kafasını karıştırdı' dedi. Doğru mu?

"Bu konuya girmek istemiyorum. Başkana cevap vermeyeceğim. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. O günleri hayatım boyunca unutmayacağım."

- Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında oyunculara maaşları ödenmedi. Bu durum takımın performansını olumsuz etkiledi mi?

"Olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Zaten ilk yarı hep zirvedeydik. Ben ve takım arkadaşlarım para için değil Galatasaray forması için mücadele ettik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. "

Badou Ndiayeden çarpıcı açıklamalar Maaşlarımızın ödenmemesi...

- Takım içindeki en iyi arkadaşın Gomis son iki maçta 7 gol attı. Yorumun?

"Hiç şaşırmadım (gülerek). Gomis'in bu golleri benim için sürpriz olmadı. Üst düzey bir forvet ve örnek bir profesyonel. Daha çok gol atacak."

- Türkiye ile İngiltere liglerini kıyaslar mısın?

"Premier Lig'de oyuncular daha fazla inisiyatif alabiliyor. Burada oyuncular çok kaliteli. Elbette Türkiye'deki oyuncular kalitesiz demiyorum ama İngiltere farklı bir seviye. Burada futbol çok hızlı oynanıyor."

- Badou; son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?

"Galatasaray taraftarına mesajım var: Onlar hala kalbimde ve şampiyonluğu onlar için de çok istiyorum. Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olmamı sağlayan Cenk Ergün'e de teşekkür ediyorum. Çok iyi bir insan. "

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