Badou Ndiaye kimdir, kaç yaşındadır? Ndiaye hangi mevkide oynuyor?

Badou Ndiaye, Galatasaray’ın kadrosuna katıldı. Galatasaray’ın yeni transferi olarak bir kez daha gündeme gelen Badou Ndiaye'nin özel yaşamı merak konusu oldu. Peki Badou Ndiaye kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi kaç yaşında?

Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, 27 Ekim 1990’da doğdu. Badou Ndiaye Dakar'da doğdu. Subay ve bilim öğretmeni oğlu olarak Diamalaye'de büyüdü. 2012 yılında kiralık olarak Bodø / Glimt takımına transfer oldu. Bærum 2013 sezonunda Bodø / Glimt ile sözleşme imzaladı.



Badou Ndiaye, Adeccoligaen 2013 en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. 5 Ağustos 2015 de Osmanlıspor transfer oldu. 2011-2012 Sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, Relegation Tippeligaen 2 maç toplam 33 maçta (3 gol 6 asist) performans sergiledi. 2012-2013 Sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, toplam 31 maçta (15 gol 2 asist) performans sergiledi. Norveç First Division liginde şampiyonluk yaşayarak, Norveç 1.ligine yükseldiler. Aynı sezonda Badou Ndiaye sezonun en iyi futbolcusu seçildi. 2015-2016 Sezonunda, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor 330 Bin € bonservis bedeliyle transfer oldu, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Osmanlıspor da 10 numaralı formayı giyen Badou Ndiaye, kısa sürede ilk 11'in değişilmez futbolcusu oldu. Türkiye süper ligindeki ilk sezonunda; 33 maçta (11 gol 4 asist) performans sergiledi. Osmanlıspor ligi 5.sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.



2016-2017 Sezonunda, Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor, 14 temmuz 2016 tarihinde Uefa Avrupa Liginde FC Zimbru Kişinev deplasmanında, 2-2 berabere kaldı, kendi evinde 21 Temmuz 2016 tarihinde rakibini 5-0 mağlup etti. 28 temmuz 2016 tarihinde Nomme Kalju FC kendi evinde 1-0 mağlup etti. Deplasmanda 4 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti.18 ağustos 2016 tarihinde FC Midtjylland deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kendi evinde 25 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti. Tarihinde ilk defa Osmanlıspor Uefa Avrupa Ligine katılmaya hak kazandı