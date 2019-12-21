MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBadou Ndiaye 6 aylığına Trabzonspor'da
GeriFutbol Badou Ndiaye 6 aylığına Trabzonspor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İbrahim ALİOĞLU, İstanbul DHA
21.12.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Badou Ndiaye 6 aylığına Trabzonspor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Badou Ndiaye 6 aylığına Trabzonspor'da

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Buna göre Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

DHA'nın ulaştığı özel bilgilere göre; Kulübü Stoke City'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Futbolcunun aylık ücretlerinin bir kısmı ise Trabzonspor tarafından ödenecek.

Ndiaye Trabzon yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaşmıştı;

Badou Ndiaye 6 aylığına Trabzonsporda

Badou Ndiaye 6 aylığına Trabzonsporda

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle