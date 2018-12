Badji'de transfer gelişmesi! Başkan Ali Ay açıkladı...

Öncelikle ligin ilk yarısında takımın performansını değerlendiren Başkan Ay, üst sıralara daha yakın olduklarını belirterek, "Bunu Divan'da da konuştuk, bizim bulunduğumuz yer, Bursaspor'un oynadığı futbolun karşılığı değil, bir tık daha yukarıda olmamız lazım. İnşallah ikinci yarıda bu işi yaparız. Bütün kulüpler transferlerini yapacaklar, önemli olan bizim elimizdekilerden daha fazla nasıl verim alacağımız, önceliğimizin bu olması lazım" dedi.



"EN FAZLA 2 OYUNCU ALABİLİRİZ"



Transfer tahtasının şu an için kapalı olduğuna işaret eden Başkan Ay, "Tabii bu daha görüşülecek, konuşulacak. Öncelikle bu yılı bir temizlemek istiyorum. Para geliyor, emin olun kasaya düşmeden havada bitiyor. Aşağı yukarı 11-12 milyon TL'ye yakın tahtayı açmamız için paraya ihtiyacımız var. Arkadaşlarla görüşeceğiz. Bir miktarını ödeyip, bir miktarını uzatabiliriz. Hocamızla görüştük, hocamız da 'bana alacaksanız iyi oyuncu alın, alamayacaksanız hiç almayın' diyor. Doğru söylüyor. Hocamız marka oyuncu istiyor. Marka oyuncudan kasıt gelecek ilk 11'de banko oynayacak oyuncu. Devre arasında biliyorsunuz transfer zor ve riskli, değerlendireceğiz. 30 Ocak'a kadar vaktimiz var, gönül ister ki 1-2 tane transfer yapıp, devre arası kampına yetiştirmek. Alırsak da en fazla 2 oyuncu alabiliriz veya hiç almayız ancak biz de kaliteli transfer istiyoruz" diyerek olası bir transferin ise santrfor ve kanat oyuncusu olacağını sözlerine ekledi.



"İNŞALLAH HERKES HESABINI KITABINI YAPARAK HAREKET EDER"



Türk futbolunun içerisinde bulunduğu ekonomik duruma da değinen Başkan Ali Ay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Bankalar Birliği ve kulüpler ile yaptığı görüşmelere ilişkin de detayları aktararak, "5 büyük kulüp kendi aramızda toplantı yaptık. Kulüpler Birliği Vakfı olarak da bu işin böyle gitmeyeceğini, kulüplerin batma noktasına geldiğini ve daha kötü yerlere gideceği kararını verdik. Federasyon, Kulüpler Birliği Vakfı ve Bankalar Birliği çalışmalar yaptı. Henüz bitmiş bir şey yok ama burada söylenen borçların uzun vadeye yapılandırılacağı. Burada kulüpler için önemli olan kısmı faizler ne olacak? Bu faiz yükünün altından nasıl kalkabileceğiz? Biz buna güvenerek hareket edersek bu işin üstesinden kesinlikle gelemeyiz. Devlet kesinlikle bir yaptırım koyacak, lisans vermeyecek, lisansları iptal edecek, puan silme gelecek, belki bir kanun çıkacak yöneticiler yapmış oldukları harcamalardan sorumlu olacak. Düşünülen şey 11 sene yapılanma. Burada önemli olan faiz. Belli bir miktarına herhalde Bankalar Birliği temlik koyacak ki, bence bu kulüplerin kurtuluşu olacak. İnşallah bir an evvel gerçekleşir ve herkes hesabını kitabını yaparak ona göre hareket eder" dedi.



"2-3 SENE SABREDİP, BORÇLAR TEMİZLENDİKTEN SONRA ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK GEREKİYOR"



1.5-2.5 milyon Euro'lara futbolcu almanın zorlaşacağını ve bu transferleri de yalnızca borçsuz kulüplerin artık yapabileceğinin altını çizen Başkan Ay, "Borçsuz kulüpler avantajlı hale gelecek. 3 sene önce söyledim, belki öyle bir zaman gelecek ki alt sıralardaki kulüpler Avrupa'ya gidecek, üst sıralardaki kulüpler yerinde sayacak. Bu yavaş yavaş gerçekleşiyor. Konuşulan düşük faiz, yüksek faiz olduğu takdirde elbette üstesinden kalkamayız. Bunun için akıllı bir bütçe oluşturup, 2-3 sene sabredip, bütçe disiplininden ayrılmadan hareket edip, altyapıya daha fazla önem verip, 3 sene sonra borçlar temizlendikten sonra tekrar şampiyonluğa oynamak gerekiyor. Hedefin bundan sonra böyle olması lazım" diye konuştu.

"BADJİ'YE TEKLİF VAR"



Takımdaki oyunculara yönelik transfer teklifinin gelip gelmediği ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Başkan Ay, transfer çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, "Elimizdeki oyuncular için menajerler arıyorlar ancak rakam söylemiyorlar. Stephane Badji için aradılar, çok düşük bir fiyat verdiler. Badji'nin sözleşmesinde Arap ülkelerine giderse 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var, bakacağız, şu an hiçbir şey belli değil. Ancak değerini bulan her futbolcuyu ben gönderirim, şu an durumumuz bu. Şu anda harcanacak her kuruş bizim için çok önemli. 2+2'nin 4 etmediği tek sektör futbol. İyi olsun diye alıyorsunuz, 5-6 maç sonra oynayamayınca duygusallaşıyor. Bu genelde Afrikalı futbolcularda var, tam profesyonel değiller. Biz iyi yoldayız, Geçen sene 22 milyon Euro'ydu takımımızın maliyeti, bu sene 14-15 milyon Euro'larda. Gelecek sene daha da aşağıya düşürmemiz lazım ki ödemelerimizi rahat yapalım. Gönül istiyorki her şey düzgün olsun, ödemeleri düzgün yap çalışanları mutlu et, gerisi kendiliğinden gelir. Bizim çok şükür altyapımızdan gelen yeteri kadar oyuncumuz var, 3 tane daha gelecek. İnşallah bir iki tanesi kendini gösterirse belki transfere dahi ihtiyaç olmayacak" ifadelerini kullandı.



"STANCU'NUN NİYETİ ZATEN GİTMEKTİ"



Jires Kembo ve Bogdan Stancu'nun durumuna ilişkin de konuşan Başkan Ay, "Jires'in zaten sözleşmesi mayısta bitiyor. 500 bin Euro alacağı var. İnşallah kendiliğinden gider ancak ben kendiliğinden gideceğini hiç tahmin etmiyorum. Stancu'daki olay şu; 200 bin Euro verelim Stancu gel devam et dedik, o hepsini istedi, onun niyeti zaten gitmekti. Hoca da onu ilk 11'de oynatmadığı için, bir de son senesi kulüp bulmak istiyordu. Herhalde ona bir yerlerden teklif geldi ki böyle hareket ediyor. Büyük ihtimalle eğer Erzurumspor'a giderse ocaktan sonraki ödemelerini karşı takım ödeyecek, olmazsa da biz ödeyeceğiz, yapılacak bir şey yok" şeklinde konuştu.



TARAFTARA SESLENDİ: "RİCA EDİYORUM"



Son olarak taraftara da seslenen Başkan Ali Ay, "Hepimiz Bursasporluyuz, Bursaspor'un menfaati için uğraş veriyoruz. Bazı kulüplerde görüyorsunuz, taraftar kendisi engelliyor illegal ürün satışlarını, biz de bu maalesef olmuyor, taraftarımız gidiyor illegal ürün alıyor. Diyorlar ki ucuz ama senede bir tane o zaman resmi Bursaspor ürünü al. Kaçak giriliyorsa haber ver, müdahale et, neticede parasını veriyorsun. Üzülüyorum. Taraftarımızdan rica ediyorum, her maç sonrası 100'e yakın koltuk kırılıyor. Bu koltukları dışarıdan parayla alıyoruz. 100 koltuk 10 bin TL yapıyor, 70 bin TL de ceza, ediyor 80 bin TL. Biz zaten 50 bin TL bulmak için uğraşıyoruz burada, o yüzden bu işleri bitirelim" açıklamasını yaptı.

