Bacelona'dan Messi benzetmesi!
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün Bursaspor’a attığı şık gole Barcelona’nın resmi Türkçe Twitter hesabı da kayıtsız kalmadı ve atılan golün, hangi Messi golüne benzediğini sordu.
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün Bursaspor’a attığı harika gol sosyal medyada Arjantinli süperstar Lionel Messi’nin attığı gollere benzetildi.
Barcelona’ nın resmi Türkçe Twitter hesabı da Fırtına’nın gol paylaşımını alıntılayarak, ‘Eğer izleme şansınız olduysa Trabzonspor’ dan Abdülkadir Ömür’ün, Bursaspor’ a attığı bu gol, Leo Messi’nin hangi golüne benziyor?’ ifadelerini kullandı.
Eğer izleme şansınız olduysa Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün Bursaspor'a attığı bu gol, Leo Messi'nin hangi golüne benziyor?— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 12 Nisan 2019
🇹🇷 #TürkiyeFCB https://t.co/N00fHPzty6
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle