Bacağı kırılan Andre Gomes geri döndü
Tottenham maçında ayağı kırılan Everton'lu futbolcu Andre Gomes idmanlara başladı.
İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un gol attığı Everton - Tottenham maçında ev sahibi takımdan Andre Gomes'in, Heung min-Son ile girdiği ikili mücadeledede ayak bileği kırılmıştı.
26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu yaklaşık üç aylık tedavisinin ardından dün ilk antrenmanına çıktı.
Gomes'e takım arkadaşları antrenman öncesi soyunma odasında hoş geldin diyerek sarıldı.
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