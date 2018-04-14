Babel'in golünde inanılmaz ayrıntı!
Beşiktaş'ın Akhisar'a attığı golde 'pas' yağmuru
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar için zor geçmesi beklenen mücadelenin henüz ikinci dakikasında Ryan Babel, takımını 1-0 öne geçirdi. Hollandalı futbolcunun attığı gol öncesinde Beşiktaş, yaptığı paslaşmayla Akhisar'ı bunaltırken topun sadece Fabri ve Negredo'ya değmediği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Ryan Babel'le Akhisar deplasmanında bulduğu gol öncesinde siyah beyazlı takım yaptığı paslaşmayla ev sahibi ekibi adeta bunalttı.
Bu paslaşma esnasında Beşiktaş'ta sadece kaleci Fabri ve forvette oynayan Negredo topa dokunmazken diğer tüm Beşiktaşlı futbolcular paslaşma trafiğinin içinde yer aldı.
İşte Beşiktaşlı futbolcuların baş döndüren pas trafiği;
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