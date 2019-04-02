Babel'in golü Fulham'ı kümede tutamadı
Ryan Babel'in formasını giydiği Premier Lig ekibi Fulham, 33. haftada Watford'a 4-1 mağlup oldu ve bitime 5 hafta kala lige veda etti.
Ev sahibi Watford'a galibiyeti getiren golleri Doucoure, Hughes, Deeney ve Kiko Femenia attı. Lige veda eden Fulham'ın tek golü ise eski Beşiktaşlı Ryan Bebel'den geldi.
Bu sonuçla 33 haftada yalnızca 17 puan toplayabilen Fulham, Premier Lig'e veda etti. Ligden düşen ilk ekip Huddersfield Town olmuştu.
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