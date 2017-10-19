Babel'in cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19 Ekim 2017 tarihli kararları açıklandı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel, 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Siyah-beyazlı kulüp ise, Gençlerbirliği maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası aldı. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Tribünü C, D, E, F ve Maraton Tribünü H bloklarına giriş yapan seyircilerin ise bir sonraki iç saha maçında kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Galatasaray Kulübü ise, Atiker Konyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'nın aldığı kararların tamamı şu şekilde:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 13.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RYAN GUNO BABEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN C,D,E,F ve MARATON TRİBÜN H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G VE H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, eşgüdüm toplantısında kulübün tescilli renklerinden oluşan bayrağının stadyum müdürüne teslim edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 14.10.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.10.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 16.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu JIRES KEMBO EKOKO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 13.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, stadyum dışında iki güvenlik bariyeri oluşturmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- DENİZLİSPOR Kulübünün, 16.10.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."