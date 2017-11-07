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Babel'den yayıncı kuruluşa sitem!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Babel, kendisine ait olan Süper Lig görüntülerini yayıncı kuruluş yüzünden kullanamadığı için twitter üzerinden beIN Sports'a sitem etti.

Hürriyet Haber
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İşte Babel'in twitter'dan yaptığı açıklama;

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla maç görüntülerini yayınlamasına izin vermeyen yayıncı kuruluş BeINSports’a seslendi.

Maçlardan önce kendi el kamerasıyla videolar çekip kurgulayarak bunu hobi haline getiren ve takipçileriyle paylaşan Babel, BeINsports izin vermediği için maç görüntülerini yayınlayamadığını belirtti. Yaşadığı bu durumu takipçileriyle paylaşan Babel, ”Kurallara saygı duymak zorundayım. Umarım onlar da benim videolarımı kanalımdan indirip kendi kanallarına yüklemeyerek bana saygı gösterirler” ifadelerini kullandı.

Babelden yayıncı kuruluşa sitem

beIN Sports
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