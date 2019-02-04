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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
04.02.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Babel'den olay Tolgay yorumu! Birbirlerine girmişlerdi...

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Babel'den olay Tolgay yorumu! Birbirlerine girmişlerdi...

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Göztepe maçı sonrasında söylediklerinden ötürü dün bir mesaj yayımlamıştı. Siyah Beyazlılar'ın bir başka eski futbolcusu Ryan Babel'in bu mesajın altına yazdığı yorumsa sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Göztepe maçı sonrasında yaptığı "Bugüne dek hiç arma öpmemiştim ama bugün ilk kez öpüyorum." şeklindeki açıklaması büyük tepki çekmişti.

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamadan sonra yıldız futbolcu, dün resmi Instagram hesabından bir açıklama yayımlayarak sözlerine açıklık getirmişti.

Tolgay'ın yayımladığı bildirinin altına ara transferde Beşiktaş'tan ayrılan bir diğer isim Ryan Babel'in yaptığı yorumsa sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Babel, Tolgay'ın paylaşımının altına bıraktığı yorumda "Bunu benim için Almanca ve İngilizceye de çevirebilir misin?" ifadelerini kullandı.

İki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyerken Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde saha içinde elektrikli anlar yaşamıştı.

Tolgay bu açıklamayı yapmıştı...

"Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim"Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Türkiye'ye ilk geldiğinde en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu fark ettiğini söyledi.
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