Babel'den maç sonu bomba paylaşım!
Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ardından resmi hesabından, Vodafone Park zemininden şikayetçi olduğu bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ryan Babel, karşılaşma sonrası instagram hesabından, Vodafone Park'taki zemin ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda "Son 2 sezondaki zemini çok özledim" notunu düşen Hollandalı futbolcu kramponlarının fotoğrafını da paylaşıma ekledi. (Sporx)
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