Babel sosyal medyadan paylaştı! "Bir sonraki durağım..."
Fulham'a veda eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel, gelecek planları ile ilgili Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Fulham'la olan kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Premier Lig'e veda eden Hollandalı yıldız, Instagram'dan ilginç paylaşım yaptı.
Ryan Babel yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki durağımı bilmek ister misin? Kanalıma abone olun" ifadelerini kullandı.
Adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun paylaşımındaki olası durakları arasında İstanbul'un da yer alması dikkat çekti.
İşte Babel'in paylaşımı:
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