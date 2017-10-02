Babel'den, Beşiktaş taraftarı için ilginç yorum! Liverpool...

Aylık olarak yayınlanan kulüp dergisinin Ekim sayısına bir röportaj veren Babel, Birleşik Arap Emirlikleri'nde futbol oynadığı dönemdeki taraftar tepkilerinin inanılmaz olduğunu söyleyerek omuzuna terlik bile yediğini anlattı.

Babel'in kulüp dergisine verdiği röportaj şu şeklide:

"ONLARA BENZETİYORUM"

"Dışarıdan bakıldığında çok renkli hayatlar gibi gözükse de futbolculuk mesleği aslında çok meşakkatli bir iştir. Futbolcu olmak hakikaten kolay değildir, Beşiktaş olarak bazen haftada iki maç oynadığımız oluyor. Bununla birlikte aynı zamanda çok sıkı antrenmanlar da yapıyoruz. Beşiktaş taraftarını aslında Liverpool taraftarına benzetiyorum; onlar da iyi günde kötü günde takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Buna devam etmelerini umut ediyorum. Çünkü en az yüzde yirmi itici bir kuvvet verir taraftar desteği."

''BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE OMZUMA TERLİK YEDİM''

"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki serüvenim ilginçti. Taraftarın bize tepkisi inanılmazdı. Üzerimize terlik bile attılar, hatta biri benim omzuma geldi, ben de geri fırlattım. Belki profesyonelce değildi ama neticede biz de insanız, hayvan değiliz, saygı bekliyoruz. Nasıl bir futbolcuya tükürme, ayakkabı fırlatma, saldırma hakkını kendilerinde bulabiliyorlar ki? Beşiktaş'ın taraftarı da çok duygusal ve maçlarda üzerimize onlar da müthiş bir baskı kuruyorlar. Ancak nerede duracaklarını çok iyi biliyorlar ve asla bize bir saygısızlık yapmadılar."

''TEMEL ÖZELLİKLERİMİ AJAX ALTYAPISINDA ALDIM ''

''Ben küçükken Hollanda'da sokak futbolu çok popülerdi ve ben her gün okuldan sonra sokak futbolu oynardım. O zamanlar inanılmaz yetenekli çocuklar ile oynayarak yeteneklerimi geliştirmiş olmalıyım. Erken yaşta da Ajax Altyapısı'nda sonuca odaklı temel özelliklerimi oluşturduğumu düşünüyorum.Eskiden futbolun daha çok estetik yönüne, eğlence tarafına, göze hoş gelen yanlarına daha çok önem vermekle eleştirilirdim. Ama zaman içerisinde bunu, seyir zevki yüksek bir futbol anlayışı ile sonuç odaklı olmak arasında bir dengeye oturtabildiğimi düşünüyorum.Futbolu bir sanat olarak ele almamız gerektiğine inanıyorum. Beşiktaş'ta bu potansiyel var. Barcelona, Real Madrid ayarındaki takımların en büyük özellikleri bana göre oyuncuların birbirlerini çok iyi tanıması, yeteneklerinin farkında olması ve saha içinde muazzam dayanışmalarıdır."