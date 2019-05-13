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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Babel veda etti, İstanbul'a geliyor!

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Ryan Babel, Fulham Kulübü'ne Instagram paylaşımıyla veda etti...

Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Fulham'a giden fakat burada takımın küme düşmesini engelleyemeyen Ryan Babel'den veda mesajı geldi.

Hollandalı yıldız futbolcu, Instagram hesabından Fulham'a teşekkür ederek kulübe veda etti.

Galatasaray ile anlaştı

Sarı kırmızılılar, mart ayından bu yana kadrosuna katmak istediği Hollandalı futbolcu ile kesin anlaşmaya vardı. Hürriyet’in 2 Mart 2019 tarihinde “Fulham kümeye, Babel, Galatasaray’a” manşeti ile duyurduğu transfer olumlu sonuçlandı. Galatasaray’a, Beşiktaş galibiyeti ve liderlik hasretinin sona ermesinin ardından bir iyi haber de Babel’den geldi. Galatasaray, Fulham Kulübü ile sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek olan Babel ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Babel veda etti, İstanbula geliyor

Bonservis ücreti yok

Hollandalı yıldız, F.Bahçe, Katar ve Çin’den gelen teklifleri reddederken İngilizlerin önerilerini de düşük buldu ve G.Saray ile 2 yıllığına anlaştı. Ryan Babel, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcu, sarı kırmızılı kulübe bedelsiz olarak geleceği için ayrıca 2.2 milyon Euro da imza parası alacak. Böylece Galatasaray’ın önümüzdeki sezon için kadrosuna resmen katacağı ilk oyuncu da Ryan Babel olacak.

Donk da İstanbul’a çağırdı

Sarı kırmızılı kulüp kesin anlaşmaya vardığı Babel’i şampiyonluğa ulaşılması halinde kutlamalara da davet edecek. Ryan Donk’un da yakın dostu olan ve önümüzdeki yıl aynı takımda forma giyeceği Babel’i, sezon bitmeden önce İstanbul’a çağırdığı öğrenildi. Öte yandan, Galatasaray’ın, Rize deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde Ryan Babel’in Başakşehir maçını izlemek adına İstanbul’a gelebileceği de belirtildi.

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Babel'in veda mesajı ise şöyle;

Babel veda etti, İstanbula geliyor

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