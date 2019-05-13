Babel veda etti, İstanbul'a geliyor!
Ryan Babel, Fulham Kulübü'ne Instagram paylaşımıyla veda etti...
Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Fulham'a giden fakat burada takımın küme düşmesini engelleyemeyen Ryan Babel'den veda mesajı geldi.
Hollandalı yıldız futbolcu, Instagram hesabından Fulham'a teşekkür ederek kulübe veda etti.
Galatasaray ile anlaştı
Sarı kırmızılılar, mart ayından bu yana kadrosuna katmak istediği Hollandalı futbolcu ile kesin anlaşmaya vardı. Hürriyet’in 2 Mart 2019 tarihinde “Fulham kümeye, Babel, Galatasaray’a” manşeti ile duyurduğu transfer olumlu sonuçlandı. Galatasaray’a, Beşiktaş galibiyeti ve liderlik hasretinin sona ermesinin ardından bir iyi haber de Babel’den geldi. Galatasaray, Fulham Kulübü ile sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek olan Babel ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
Bonservis ücreti yok
Hollandalı yıldız, F.Bahçe, Katar ve Çin’den gelen teklifleri reddederken İngilizlerin önerilerini de düşük buldu ve G.Saray ile 2 yıllığına anlaştı. Ryan Babel, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcu, sarı kırmızılı kulübe bedelsiz olarak geleceği için ayrıca 2.2 milyon Euro da imza parası alacak. Böylece Galatasaray’ın önümüzdeki sezon için kadrosuna resmen katacağı ilk oyuncu da Ryan Babel olacak.
Donk da İstanbul’a çağırdı
Sarı kırmızılı kulüp kesin anlaşmaya vardığı Babel’i şampiyonluğa ulaşılması halinde kutlamalara da davet edecek. Ryan Donk’un da yakın dostu olan ve önümüzdeki yıl aynı takımda forma giyeceği Babel’i, sezon bitmeden önce İstanbul’a çağırdığı öğrenildi. Öte yandan, Galatasaray’ın, Rize deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde Ryan Babel’in Başakşehir maçını izlemek adına İstanbul’a gelebileceği de belirtildi.
Babel'in veda mesajı ise şöyle;
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