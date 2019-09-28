Babel ve Max Kruse'den İstiklal Marşı jesti!
Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması öncesi Ryan Babel ve Max Kruse'un İstiklal Marşı jesti dikkat çekti.
Türk Telekom Stadı'nda santra vuruşu öncesinde İstiklal Marşı okunurken, seremonide yer alan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.
İki yıldızın bu jesti büyük beğeni topladı.
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