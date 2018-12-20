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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: İsmail ER, Foto: Emre OKTAY
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Babel resti gördü ve idmana çıktı

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Babel resti gördü ve idmana çıktı

Bir aydır sakat olduğu gerekçesiyle takımdan ayrı olan Ryan Babel, dün idmanlara başladı. Hollandalı futbolcu, dün takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı. Babel’in dönüşünde iyileşmesi kadar başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in açıklamalarının da büyük etkisi oldu.

Pazartesi Babel ile görüşen Orman, zam talebine set çekti. Orman, Babel’e halihazırda aldığı yıllık 2.1 milyon Euro’dan 2 yıllık yeni sözleşme önerdi. Bu teklif, “Beşiktaş’ta kalmak istemiyorsan, gidebilirsin” mesajıydı.

YENİDEN FORM TUTMAK İSTİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş de Trabzon maçından sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Babel dahil, bazı oyuncuların uzayan sakatlıklarını sorması üzerine çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Güneş, “Bazı sakatlıkların bu kadar uzun sürmesini doğru bulmuyorum”

dedi. Bu açıklamanın muhatabı takımdan ayrılan Pepe’nin yanı sıra Babel’di. Güneş’in açıklamasının ardından Orman’ın zamsız sözleşme teklifi Hollandalı’nın yeni bir değerlendirme yapmasına neden oldu ve dün idmanlara başladı. EURO 2020’de oynamak isteyen ve bu nedenle Hollanda Milli Takımı formasını kaybetmek isteyen Babel, sezon sonu ayrılsa da kalan tüm maçlarda oynayıp forma girmek istiyor.

Önceki gün evinde tek başına kendi doğum gününü kutlayan Babel’e dün Ümraniye’de takım arkadaşlarının da katılımıyla bir doğum günü kutlaması yapıldı. 33 yaşına giren Hollandalı yıldız, siyah beyazlı takımın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, tüm arkadaşlarına da teşekkür etti. Öte yandan dün kar yağışı altında yapılan idmanda Oğuzhan Özyakup, kar maskesi takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 122Kasımpaşa - Beşiktaş
    3
    MS2
    2,30
    3579kez oynandı
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BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş’ta takım doktoru Sarper Çetinkaya, “Babel’e 3 hafta yoğun tedavi uygulandı ve böylece antrenmanlara çıkacak duruma geldi. Kasımpaşa maçında oynama ihtimali yüksek ama karar hocanın” diye konuştu. Futbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı da, “Babel, Beşiktaş’ı çok seviyor. Ayrılmak istemiyor. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz” dedi. Öte yandan, önceki gün kendisini eleştiren yorumcuların sözleri eşliğinde hazırladığı bir videoda tek başına doğum gününü kutlayan Babel’e dün tesislerde doğum günü pastası kesildi.

Ryan Babel takımla birlikte çalıştıBeşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma katılmadı. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel ise bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.
daha fazla video için

İKİ İSİM YOLCU

Devre arasında takımda önemli bir operasyona girişecek olan Beşiktaş’ta, istenilen performansı ortaya koyamayan Roco ve Larin’e kendilerine kulüp bulmaları halinde gidebilecekleri söylendi. Yönetim her iki oyuncuya da “Kulüp bulursanız, biz gereken kolaylığı sağlarız” dedi. Diğer yandan Pepe’nin de ayrılmasıyla stoper arayışına giren siyah beyazlıların Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için nabız yokladığı öğrenildi. Beşiktaş sezon başında da bu oyuncu için girişimlerde bulunmuştu.

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