Babel resti gördü ve idmana çıktı
Bir aydır sakat olduğu gerekçesiyle takımdan ayrı olan Ryan Babel, dün idmanlara başladı. Hollandalı futbolcu, dün takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı. Babel’in dönüşünde iyileşmesi kadar başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in açıklamalarının da büyük etkisi oldu.
Pazartesi Babel ile görüşen Orman, zam talebine set çekti. Orman, Babel’e halihazırda aldığı yıllık 2.1 milyon Euro’dan 2 yıllık yeni sözleşme önerdi. Bu teklif, “Beşiktaş’ta kalmak istemiyorsan, gidebilirsin” mesajıydı.
YENİDEN FORM TUTMAK İSTİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş de Trabzon maçından sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Babel dahil, bazı oyuncuların uzayan sakatlıklarını sorması üzerine çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Güneş, “Bazı sakatlıkların bu kadar uzun sürmesini doğru bulmuyorum”
dedi. Bu açıklamanın muhatabı takımdan ayrılan Pepe’nin yanı sıra Babel’di. Güneş’in açıklamasının ardından Orman’ın zamsız sözleşme teklifi Hollandalı’nın yeni bir değerlendirme yapmasına neden oldu ve dün idmanlara başladı. EURO 2020’de oynamak isteyen ve bu nedenle Hollanda Milli Takımı formasını kaybetmek isteyen Babel, sezon sonu ayrılsa da kalan tüm maçlarda oynayıp forma girmek istiyor.
Önceki gün evinde tek başına kendi doğum gününü kutlayan Babel’e dün Ümraniye’de takım arkadaşlarının da katılımıyla bir doğum günü kutlaması yapıldı. 33 yaşına giren Hollandalı yıldız, siyah beyazlı takımın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, tüm arkadaşlarına da teşekkür etti. Öte yandan dün kar yağışı altında yapılan idmanda Oğuzhan Özyakup, kar maskesi takarak soğuktan korunmaya çalıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş’ta takım doktoru Sarper Çetinkaya, “Babel’e 3 hafta yoğun tedavi uygulandı ve böylece antrenmanlara çıkacak duruma geldi. Kasımpaşa maçında oynama ihtimali yüksek ama karar hocanın” diye konuştu. Futbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı da, “Babel, Beşiktaş’ı çok seviyor. Ayrılmak istemiyor. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz” dedi. Öte yandan, önceki gün kendisini eleştiren yorumcuların sözleri eşliğinde hazırladığı bir videoda tek başına doğum gününü kutlayan Babel’e dün tesislerde doğum günü pastası kesildi.
İKİ İSİM YOLCU
Devre arasında takımda önemli bir operasyona girişecek olan Beşiktaş’ta, istenilen performansı ortaya koyamayan Roco ve Larin’e kendilerine kulüp bulmaları halinde gidebilecekleri söylendi. Yönetim her iki oyuncuya da “Kulüp bulursanız, biz gereken kolaylığı sağlarız” dedi. Diğer yandan Pepe’nin de ayrılmasıyla stoper arayışına giren siyah beyazlıların Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için nabız yokladığı öğrenildi. Beşiktaş sezon başında da bu oyuncu için girişimlerde bulunmuştu.
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