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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Babel - Negredo şov! Kartal zirveye tutundu...
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05.03.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Babel - Negredo şov! Kartal zirveye tutundu...

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Süper Lig'de 24. haftanın açılış ve en önemli maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 71. ve 78. dakikalarda Babel kaydetti. 58. dakikada Vagner Love'ın yerine oyuna giren Negredo, Babel'in attığı iki golün de asistini yapan isim olarak dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47 yaparak, 50'şer puana sahip Galatasaray ve Başakşehir'i takibini sürdürürken, Trabzonspor 36 puanda kaldı.

NEGRADO'NUN MORALİ BOZUK
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yedek soyundurduğu Negredo maç öncesi ısınma hareketleri sırasında morali oldukça bozuktu. Negredo ısınmadan soyunma odasına girmesi dikkat çekti...

GÜNEŞ: 'TRABZON'DA GÖREVİME SON VERİLDİ' 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi yaptığı açıklamada Şenol Güneş: "Bizim futbol kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Herkes doğduğu yerde kalmak istiyor ama bakıyorsun aileler dağılıyor, çocuklar başka yere gidiyor, ayrılabiliyorsunuz. Rıza İstanbul'daki evinden ayrılmak ister miydi? Trabzonspor'dan son sefer hariç kendi isteğimle ayrılmadım, görevime son verildi."

MEHMETÇİK’E DESTEK
Medical Park Stadı’nda maç öncesi dev ekranlardan Afrin harekatına devam eden Mehmeçiğe destek videoları yayınlandı. Bordo-mavili taraftarlar da ‘Asla yalnız değilsiniz’ yazılı pankart açarak, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratları yaptı. Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye ise her iki takım futbolcuları güvenlik güçlerinin üniformalarını giyen çocuklarla birlikte çıktı.

ESKİ ARKADAŞLAR HASRET GİDERDİ
Karşılaşma öncesi Sosa ve Olcay, geçmişte Beşiktaş’ta birlikte oynadıkları takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Beşiktaşlı Tolga Zengin de bordo-mavili oyuncularla sohbet etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de stat girişinde takımı meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

U21’DE TRABZONSPOR GALİP
Bu arada U21 Ligi 24’üncü hafta mücadelesinde bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla ev sahibi Trabzonspor kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 85’inci dakikada Mustafa Aksoy kaydetti.

Babel - Negredo şov Kartal zirveye tutundu...

Şenol Güneş'e Trabzon'da büyük şok!Süper Lig'in 24. hafta mücadelesi için Trabzon'a giden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'e havalimanında bazı Trabzon'lu taraftarlar tepki gösterdi. Grup içindeki bazı taraftarlar Şenol Güneş'e "Tabzon'u sattın" diye bağırdı. Tecrübeli teknik adam da, "Ben kimi satmışım. Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" diye tepki gösterdi.
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