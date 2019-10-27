Babel ıslıklandı!
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 10 ay önce ayrıldığı takımı Beşiktaş’a karşı 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.
Tecrübeli oyuncu maç boyunca ıslıklandı.
Süper Lig’in 9. haftasında bu akşam oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin Hollandalı futbolcu Ryan Bebel için önemi başkaydı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah-beyazlılardan İngiliz ekibi Fulham’a transfer olan Babel, eski takımına karşı 11’de başladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde ısınmada ve maç boyunca da top ayağına geldiğinde Babel’i ıslıkladı.
Karşılaşmada 90 dakikada sahada kalan Hollandalı futbolcu, sarı kart da gördü.
İKİNCİ YENİLGİ
Galatasaray, Beşiktaş yenilgisi ile ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin 2’sini de deplasmanda yaşadı. Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor’a kaybetmişti.
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