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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Babel ilk maçta sınıfı geçti, Fatih Terim’in jokeri oldu

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Babel ilk maçta sınıfı geçti, Fatih Terim’in jokeri oldu

Sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk karşılaşmada forvette ve iki kanatta görev yapan Ryan Babel, etkili oyununu iki golle süsledi. Adem Büyük, Ahmet Çalık ve Kostas Mitroglou ise beğenilmedi.

Galatasaray’ın önceki gün Almanya 1. Ligi ekibi RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçına damga vuran isim Ryan Babel oldu. Fulham’dan bedelsiz olarak alınan Hollandalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta 3 farklı mevkide görev yaptı. Teknik direktör Fatih Terim’in sol kanat, sağ kanat ve forvette oynattığı Babel, başarılı futboluyla olumlu not aldı. Fizik kondisyon yönünden takımın en iyilerinden biri olan Babel, güzel oyununu iki golle süslemeyi bildi. Terim’in, 90 dakika sahada tuttuğu Hollandalı oyuncuyu sezon içerisinde sık sık santrforda oynatması bekleniyor.

Adem Büyük’e uyarı geldi

Ryan Babel’in dışında Jimmy Durmaz ve 17 yaşındaki Erencan Yardımcı da etkili oyunlarıyla teknik heyetten alkış aldı. Buna karşın yeni transfer Adem Büyük ile Ahmet Çalık ve Kostas Mitroglou’nun performansları beğenilmedi. Sarı kırmızılı teknik heyet, kanatlarda ve forvet arkasında görev alan Adem’in oyununu yetersiz bulup, daha çok çalışması gerektiğini kendisine ifade ettiler. Kamp sonrası gönderilmesi gündemde olan Mitroglou yine geçerli not alamazken, Ahmet Çalık’ın performansı da vasat bulundu.

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