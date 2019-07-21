Babel ilk maçta sınıfı geçti, Fatih Terim’in jokeri oldu
Sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk karşılaşmada forvette ve iki kanatta görev yapan Ryan Babel, etkili oyununu iki golle süsledi. Adem Büyük, Ahmet Çalık ve Kostas Mitroglou ise beğenilmedi.
Galatasaray’ın önceki gün Almanya 1. Ligi ekibi RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçına damga vuran isim Ryan Babel oldu. Fulham’dan bedelsiz olarak alınan Hollandalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta 3 farklı mevkide görev yaptı. Teknik direktör Fatih Terim’in sol kanat, sağ kanat ve forvette oynattığı Babel, başarılı futboluyla olumlu not aldı. Fizik kondisyon yönünden takımın en iyilerinden biri olan Babel, güzel oyununu iki golle süslemeyi bildi. Terim’in, 90 dakika sahada tuttuğu Hollandalı oyuncuyu sezon içerisinde sık sık santrforda oynatması bekleniyor.
Adem Büyük’e uyarı geldi
Ryan Babel’in dışında Jimmy Durmaz ve 17 yaşındaki Erencan Yardımcı da etkili oyunlarıyla teknik heyetten alkış aldı. Buna karşın yeni transfer Adem Büyük ile Ahmet Çalık ve Kostas Mitroglou’nun performansları beğenilmedi. Sarı kırmızılı teknik heyet, kanatlarda ve forvet arkasında görev alan Adem’in oyununu yetersiz bulup, daha çok çalışması gerektiğini kendisine ifade ettiler. Kamp sonrası gönderilmesi gündemde olan Mitroglou yine geçerli not alamazken, Ahmet Çalık’ın performansı da vasat bulundu.
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