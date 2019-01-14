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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İsmail ER
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Babel gitti, 3 milyon Euro artıya geçildi

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Babel gitti, 3 milyon Euro artıya geçildi

İngiliz kulübü, sadece 6 aylık sözleşmesi olan Ryan Babel için Beşiktaş’a 2 milyon Euro ödeyecek. Kartal bu anlaşmayla, futbolcuya sezon sonuna dek ödeyeceği 1 milyon Euro’dan da kurtuldu. Babel de Fulham’an 2 milyon Euro alacak.

Beşiktaş’ta, Pepe’nin ardından Ryan Babel ile de yollar ayrıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcu, İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden Fulham takımına transfer oldu.

Babel’in gitmesiyle birlikte Beşiktaş’ta hem önemli bir sorun kökten çözüme kavuşmuş oldu hem de siyah beyazlı kulüp ciddi miktarda tasarruf yapmış oldu. Geçmiş yıllarda takıma büyük katkı yapmasına rağmen bu sezon bekleneni veremeyen Babel, siyah beyazlıların en çok eleştirilen isimlerinden biri olmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş de geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısında Babel’den memnun olmadığını dile getirerek, “Gideceksen git, kalacaksan kal. Gideceksen saygı duyarız. Ama paranı alıyorsan karşılığını vereceksin” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş, sadece 6 aylık sözleşmesi olan Ryan Babel için Fulham’dan 2 milyon Euro alacak. Siyah beyazlılar ayrıca sezonun ikinci yarısında futbolcuya ödeyeceği 1 milyon 50 bin Euro’dan da kurtulmuş oldu. Bugün sözleşme imzalaması beklenen Babel, sezon sonuna dek Fulham’dan 2 milyon Euro alacak.

2 YIL ÖNCE BEDAVAYA GELMİŞTİ

2 yıl önce İspanyol ekibi Deportivo La Coruna’dan bedelsiz olarak transfer edilen Babel, Beşiktaş formasıyla çıktığı 89 maçta 29 gol atıp, 12 asist üretirken, 1 Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İngiltere Premier Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Fulham, sezon başında da kaleci Fabri için Beşiktaş’a 6 milyon Euro ödemişti.

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