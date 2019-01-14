Babel gitti, 3 milyon Euro artıya geçildi
İngiliz kulübü, sadece 6 aylık sözleşmesi olan Ryan Babel için Beşiktaş’a 2 milyon Euro ödeyecek. Kartal bu anlaşmayla, futbolcuya sezon sonuna dek ödeyeceği 1 milyon Euro’dan da kurtuldu. Babel de Fulham’an 2 milyon Euro alacak.
Beşiktaş’ta, Pepe’nin ardından Ryan Babel ile de yollar ayrıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcu, İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden Fulham takımına transfer oldu.
Babel’in gitmesiyle birlikte Beşiktaş’ta hem önemli bir sorun kökten çözüme kavuşmuş oldu hem de siyah beyazlı kulüp ciddi miktarda tasarruf yapmış oldu. Geçmiş yıllarda takıma büyük katkı yapmasına rağmen bu sezon bekleneni veremeyen Babel, siyah beyazlıların en çok eleştirilen isimlerinden biri olmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş de geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısında Babel’den memnun olmadığını dile getirerek, “Gideceksen git, kalacaksan kal. Gideceksen saygı duyarız. Ama paranı alıyorsan karşılığını vereceksin” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş, sadece 6 aylık sözleşmesi olan Ryan Babel için Fulham’dan 2 milyon Euro alacak. Siyah beyazlılar ayrıca sezonun ikinci yarısında futbolcuya ödeyeceği 1 milyon 50 bin Euro’dan da kurtulmuş oldu. Bugün sözleşme imzalaması beklenen Babel, sezon sonuna dek Fulham’dan 2 milyon Euro alacak.
2 YIL ÖNCE BEDAVAYA GELMİŞTİ
2 yıl önce İspanyol ekibi Deportivo La Coruna’dan bedelsiz olarak transfer edilen Babel, Beşiktaş formasıyla çıktığı 89 maçta 29 gol atıp, 12 asist üretirken, 1 Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İngiltere Premier Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Fulham, sezon başında da kaleci Fabri için Beşiktaş’a 6 milyon Euro ödemişti.
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