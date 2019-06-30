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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Babel, en çok kazanan Hollandalı

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Babel, en çok kazanan Hollandalı

Galatasaray'ın yeni transferi Türk futbol tarihine geçecek.

Galatasaray’dan 2 milyon Euro imza parası ve 3 yılda toplam 7.5 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcu, daha önce forma giydiği Kasımpaşa ve Beşiktaş’tan elde ettiği gelirler de hesaba katılınca, ‘Türkiye’de en çok para kazanan Hollandalı futbolcu’ unvanını alacak.

DAHA önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel’in Türkiye’deki üçüncü durağı Galatasaray oldu. 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu, mukavelesini tamamlaması halinde sarı kırmızılı kulüpten toplam 9.5 milyon Euro olacak. Kasımpaşa ve Beşiktaş’tan aldığı ücretler de eklenince Hollandalı futbolcunun Türk kulüplerinden kazandığı para 18.3 milyon Euro’yu bulacak. Bu rakam da Babel’i, Türkiye’de en çok kazanan Hollandalı futbolcu yapacak.

SNEIJDER iKiNCi SIRADA

Babel’i, 16.8 milyon Euro ile 2013-2017 yıllarında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder takip ediyor. 2015-18 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan Robin van Persie de sarı lacivertli kulüpten 3 yılda 13.8 milyon Euro aldı.

Babel, en çok kazanan Hollandalı

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