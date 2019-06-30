Babel, en çok kazanan Hollandalı
Galatasaray'ın yeni transferi Türk futbol tarihine geçecek.
Galatasaray’dan 2 milyon Euro imza parası ve 3 yılda toplam 7.5 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcu, daha önce forma giydiği Kasımpaşa ve Beşiktaş’tan elde ettiği gelirler de hesaba katılınca, ‘Türkiye’de en çok para kazanan Hollandalı futbolcu’ unvanını alacak.
DAHA önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel’in Türkiye’deki üçüncü durağı Galatasaray oldu. 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu, mukavelesini tamamlaması halinde sarı kırmızılı kulüpten toplam 9.5 milyon Euro olacak. Kasımpaşa ve Beşiktaş’tan aldığı ücretler de eklenince Hollandalı futbolcunun Türk kulüplerinden kazandığı para 18.3 milyon Euro’yu bulacak. Bu rakam da Babel’i, Türkiye’de en çok kazanan Hollandalı futbolcu yapacak.
SNEIJDER iKiNCi SIRADA
Babel’i, 16.8 milyon Euro ile 2013-2017 yıllarında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder takip ediyor. 2015-18 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan Robin van Persie de sarı lacivertli kulüpten 3 yılda 13.8 milyon Euro aldı.
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