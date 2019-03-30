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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
30.03.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Babel bombası! Türkiye'ye geri dönüyor!

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Babel bombası! Türkiye'ye geri dönüyor!

Galatasaray devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’a transfer olan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel’le el sıkıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim ismi Fenerbahçe ile de anılan Hollandalı yıldıza kısa süre içinde imzayı attıracak.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde oyuncuları takibe alan Galatasaray'da Ryan Babel sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Babel, İngiliz kulübüne 6 aylık imza atmıştı.

SON GÖRÜŞMEDE PÜRÜZLER AŞILDI
Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Babel'le bir süredir temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar son yapılan görüşmede el sıkışmayı başardı. Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK
Alınan bilgilede göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel'e 2.4 milyon Euro garanti ücret ödenmesi bekleniyor. Tarafların şu anda küçük ayrıntıları görüştüğü öğrenildi.

​YENİDEN MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
2016-17 sezonunun devre arasında Deportivo'dan Beşiktaş'a transfer olan Babel 89 maçta 29 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Ve bu performansıyla yeniden Hollanda Milli Takımı'na yükseldi.

İstanbul'u özlediğini her seferinde dile getiren Babel dün Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı.

FULHAM'DA 9 MAÇTA 2 GOL ATTI
Devre arası gittiği Fulham'da 9 Premier Lig maçına çıkan Babel 2 gol atarken, 3 de asist yaptı. Hollandalı yıldız performansıyla taraftarlardan ve Ada basınından tam not aldı.

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Babel bombası Türkiyeye geri dönüyor

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