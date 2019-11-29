Babasının yerine geçti, maç konuşması yaptı
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren teknik direktörü yerine 12 yaşındaki oğlu takım konuşması yaptı.
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Edwards, antrenmanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Edwards'ın kalp krizi geçirdiği bildirilirken, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Christian Edwards'ın rahatsızlanması üzerine işleri 12 yaşındaki oğlu Isaac devraldı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Edwards'ın 12 yaşındaki oğlunun, soyunma odasında futbolculara "Yeterince iyi değilsiniz" diye bağırdığı görüntüler sosyal medya üzerinden oldukça ilgi gördü.
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren teknik direktörü yerine 12 yaşındaki oğlu takım konuşması yaptınca ortaya bu görüntüler çıktı... pic.twitter.com/pJw5lo5SfE
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren teknik direktörü yerine 12 yaşındaki oğlu takım konuşması yaptınca ortaya bu görüntüler çıktı... pic.twitter.com/pJw5lo5SfE—Spor Arena (@sporarena) November29, 2019
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