Babasını aratmıyor! Rapaic...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Boris Rapaic, U21 takımındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor’a 5-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe U21 takımı dün de sahasında Gençlerbirliği’ne 4-3 kaybetti.
Başkent ekibi karşısında Sarı-Lacivertliler’in 2 golünü muhteşem futboluyla bir döneme damga vuran ve hala Fenerbahçeliler’in sevgilisi olan Milan Rapaic’in oğlu Boris Rapaic attı. (Habertürk)
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