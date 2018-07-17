Babacar Sarr, Trabzonspor'un radarında...
Trabzonspor, 27 yaşındaki stoper Babacar Sarr için Molde’ye fiyat sordu. Yapılan görüşmelerde Norveç ekibi, Fırtına'dan 1 milyon Euro (5.7 milyon TL) talep etti.
Trabzonspor, 27 yaşındaki savunmacı için Molde’nin kapısını çaldı. Yapılan görüşmelerde Norveç ekibi, Babacar Sarr için Bordo-Mavililer’den 1 milyon Euro (5.7 milyon TL) talep etti. Görüşmeleri sürdüren yöneticiler, bu rakamı çok buldu. Taraflar, önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.
Bordo-Mavililer, Sarr’ın transferini 600 bin Euro’ya (3.4 milyon TL) bitirmek istiyor. Trabzonspor, oyuncuyla yapılan görüşmelerde ise büyük yol kat etti.
Bordo-Mavililer’e gelmeye hazır olan Senegalli savunmacıyla prensip anlaşmasına varıldı.
Eğer Molde, 600 bin Euro’luk teklifi kabul ederse, yöneticiler Babacar Sarr ile birlikte İstanbul’a dönecek. (Fanatik)
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