B36 Torshavn hangi ülkenin takımı? B36 Torshavn'ın tarihçesi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden B36 Torshavn oldu. Bu eşleşmenin ardından, B36 Torshavn takımı hakkında bilgi almak isteyen futbolseverler, B36 Torshavn'in hangi ülkenin takımı olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, B36 Torshavn hangi ülkenin takımı?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn takımı ile karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarlar, daha önce bilgi sahibi olmadıkları bu takım hakkında araştırma yapıyor. İşte, B36 Torshavn'ın tarihçesi ve kulüp hakkında merak edilenler...
1936 yılında Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da kurulan takımın piyasa değeri Transfermarkt'e göre 500 bin Euro'dur. Maçlarını 5 bin kişilik Gundadalur stadında oynamaktadır. Kjatan Mohr'un başkanlığını yaptığı kulüp 36 sayısını kuruluş yılı olan 1936'dan almaktadır.
8 kez Faroe Adaları Premier Ligi'ni kazanan kulüp 5 kez de Faroe Adaları Kupası'nı kazandı. Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti. Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan 10 takımlı ligde ligde 4. sırada yer alıyor.
Teknik direktörlüğünü Jakup Borg'un yaptığı B36 Torshavn'un kadrosundaki oyuncuların çoğunluğu Faroe Adaları vatandaşı olmakla birlikte İzlanda, Polonya ve Estonya uyruklu oyuncular da kadroda kendine yer buluyor.
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