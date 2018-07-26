Tarihinde ikinci kez Faroe Adaları'ndan bir takımla karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk eşleşmesinde Vikingur Gota'yı iki maçta gol yemeden yedi gol atarak elemişti. Türk takımları, Faroe Adaları takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı toplam altı maçın hepsini kazandı ve bu maçlarda hiç gol yemedi. Bu altı maçın dördünde Türk takımlarının rakipleri B36 Torshavn'dı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 ön eleme turu eşleşmesinin 12'sinde turu geçmeyi başardı. Siyah beyazlıların turu geçemediği tek eşleşme, aynı zamanda oynadığı son ön eleme turu olan Arsenal eşleşmesiydi. Beşiktaş, Avrupa kupalarında toplamda tarihi boyunca oynadığı 17 eşleşmenin 14'ünde bir üst tura çıktı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında ön eleme turlarında oynadığı son 31 maçın sadece üçünde mağlup oldu. Bu üç maç ile birlikte, eleme turlarında toplamda beş kez mağlup olan Kara Kartallar, kaybettiği beş maçı da deplasmanda oynamıştı. Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son dört ön eleme turu maçının üçünü kaybetti ve tek galibiyetini Feyenoord karşısında elde etti. Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 12 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş bu maçta da gol yerse, kulüp tarihinde Avrupa deplasmanlarındaki en uzun gol yeme serisi olan 13 maçlık seriyi egale edecek. B36 Torshavn, Avrupa kupalarında oynadığı toplam 44 maçın sadece dördünü kazanabildi ancak bu sezon oynadığı dört Avrupa kupası maçında da yenilmedi. Ryan Babel, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde attığı son altı golün üçünün sahibi.

B36 Torshavn Beşiktaş UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

B36 Torshavn Beşiktaş UEFA maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibiyle yapacakları ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Gundadalur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Güneş, bu sezon ilk resmi maçlarına çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakibimiz hem liginde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleler yaparak geliyor. Bizim ise ilk resmi maçımız. İyi futbol oynayarak bize rakip oldular. bu akşam bizi zor bir maç bekliyor. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz, koşan, dinamik, agresif oynayan bir takım. Dolayısıyla disiplinli bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda iyi bir sonuç almak istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve iyi bir sonuçla ayrılırız."

UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Genç oyuncuları ve genç antrenörü olan bir takım. Bu zamana kadar aldıkları sonuçları hak ettiler. Biz de bu akşamdan başlayarak bütün resmi maçları kazanmak için oynayacağız. Tabii avantajlı bir skor almak istiyoruz. Ne olacağını hep beraber göreceğiz." şeklinde görüş belirtti. Şenol Güneş, karşılaşmada hazır olan futbolcuları değerlendireceklerini dile getirerek, "Sahaya çıkan oyuncuların hepsi Beşiktaş'ın oyuncusu. Aramızda olmayan arkadaşlar da var. Bu bu akşamki maçta teslim olacağız anlamına gelmez. Bütün oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterecek. Avantajlı bir skor almak için çalışacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Tolga Zengin ise bu akşamki karşılaşmaya iyi bir skor almak için çıkacaklarını belirterek, "Avrupa ayağındaki ilk maçımız. Kağıt üzerine favoriyiz ama bu tür maçlar hafife alınmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah sakatlıksız, kazasız ve belasız bir maç olur." ifadelerini kullandı. Bu arada Şenol Güneş ve Tolga Zengin'in açıklamaları öncesinde ev sahibi ekipten, basın toplantısına iki takımın teknik heyetlerinin birlikte katılması teklifi yapıldı. Bu teklifi kurallar gereği reddeden Güneş, B36 Torshavn teknik ekibiyle fotoğraf çektirdi.



Hazırlıklarını tamamladı



Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Gundadalur Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlıların daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.