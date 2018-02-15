B.Münih yıldız ismi bitirdi! Beşiktaş'ın rakibi...
Beşiktaş'ın şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Bayern Münih, transferde bombayı patlamaya hazırlanıyor. Bavyera ekibi, şu anda kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu James Rodriguez'in satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geleceği Bayern Münih, yıldız futbolcusu James Rodriguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
2014 yazında tam 75 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan fakat daha sonrasında ilk 11'e giremediği için geçtiğimiz yaz 13 milyon euroluk kiralama bedeliyle 2 yıllığına Bayern'e yollanan Rodriguez, Bavyera ekibinde deyim yerindeyse kendini buldu.
Geçtiğimiz ocak ayında taraftarlar tarafından ezici bir çoğunlukla ayın futbolcusu seçilen Kolombiyalı için Bayern yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma bedeliyse tam 42 milyon euro. (Fanatik)
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