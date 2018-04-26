B.Münih-E.Frankfurt maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Cumartesi günü Bayern Münih ile E.Frankfurt arasındaki karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, evinde E.Frankfurt ile kapışıyor Cumartesi günkü çekişmeli maçı HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
UĞUR ÖNVER ANLATACAK
Bu hafta da B.Münih'in Bundesliga'da cumartesi günü saat 16.30'da kendi sahasında E.Frankfurt ile oynayacağı karşılaşma ünlü spiker Uğur Önver'in anlatımıyla hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
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