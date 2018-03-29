B.Münih-B.Dortmund maçı şifresiz! Dev kapışma...
Cumartesi günü Bayern Münih’in, Borussia Dormund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
Almanya'da haftanın maçı olan Bayern Münih-Borussia Dortmund karşılaşması, HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da cumartesi saat 19.30'da kendi sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Bundesliga’da haftasının önemli maçı saat 19.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...
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