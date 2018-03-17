B.Dortmund-Hannover 96 maçı şifresiz yayınlanıyor!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Bundesliga'da heyecan sürüyor. Borussia Dortmund-Hannover 96 karşılaşması pazar günü saat 15.30'da hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanıyor.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya Ligi Bundesliga'daki ikincilik mücadelesi nefesleri kesiyor...
Lider Bayern Münih'in ardından ikincilik biletini kapmak isteyen Borussia Dortmund pazar Hannovevr 96 ile karşı karşıya geliyor.
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
hurriyet.com.tr ve Spor Arena, bu hafta Borussia Dortmund-Hannover 96 maçını pazar saat 15.30'dan itibaren HD kalitesinde naklen yayınlayacak.
PAZAR İÇİN TEK ADRES
Bundesliga’nın 27. haftasındaki önemli maç saat 15.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da...
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