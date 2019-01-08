B.B. Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 günlük Antalya Belek Kampını bu sabah otel tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kampın verimli geçtiğini belirten Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Hazırlık çalışmalarımızın 8 günlük kamp periyodunu Antalya Bekek’te tamamladık. Oyuncularımızın bir günlük iznin ardından 20 Ocak 2019 Perşembe günü devam edeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından Perşembe günü devam edecek.
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