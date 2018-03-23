Azubuike ve Chebake'den Gençlerbirliği'ne gözdağı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriAzubuike ve Chebake'den Gençlerbirliği'ne gözdağı!
GeriFutbol Azubuike ve Chebake'den Gençlerbirliği'ne gözdağı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
dha
23.03.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Azubuike ve Chebake'den Gençlerbirliği'ne gözdağı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azubuike ve Chebake'den Gençlerbirliği'ne gözdağı!

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Azubuike ve Chebake, Süper Lig’in 27’nci haftasındaki Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27’ncı haftasında 31 Mart’ta sahasında konul edeceği Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanla devam etti. Azubuike ve Chebake, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarı- kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Godson Azubuike, ligde kalacaklarını belirterek, "Galiba maç içerisinde zaman zaman konsantrasyonumuz düştü. Aslında kayıp ettiğimiz iki maça da iyi hazırlanmıştık. Konsantrasyonumuz düştüğü anlarda rakipler bunu iyi değerlendirdi ve goller attılar. Ama hepsi geride kaldı, şimdi önümüze bakacağız. Hocamızın kararlarına saygı duymak zorundayız. Bana verilen görevleri iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Böyle de devam edeceğim. Ne olursa olsun oynadığım oyunun üzerine koymayı sürdüreceğim. Futbol içerisinde zaman zaman performans düşüşü yaşanabiliyor. Belki bu bende de görülüyor. Ama bunun üstesinden gelmeye çalışacağım. Önümüzdeki maçlarda taraftarlar çok daha iyi bir Azubuike seyredecek. Süper Lig’de kalacağız. Ama hangi sırada bitirebiliriz onun için tahmin yapamıyorum. Transferle ilgili bazı şeylerin gizli kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama zamanı geldiğinde önce Malatyalılar bilecek" dedi.

Sarı- kırmızılı takımın sağ bek oyuncusu Isssam Chebake; Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında iyi oynadıklarını ancak bireysel hatalar yaptıklarını ifade etti. Chebake, şöyle konuştu:
"Oynadığımız son iki maçta aslında iyi mücadele ettik. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları bizim aleyhimize de dönebilirdi. Mücadeleler sürekli orta alanda geçti. Bazen yapılan basit bireysel hatalar maçın skorunu belirleyebiliyor. Benim açımdan oynadığımız sistem ile ilgili sorun yok. Bugüne kadar birçok sistemde oynadım. Tabii son iki maçta oynadığımız sistemlere takımın uyum sağlaması gerekir. Ben her türlü sistemde de oynayabildiğim için 4- 3- 3 veya 5- 3- 2 benim için fark etmez. Kesinlikle küme düşme endişemiz yoktur. Eğer bu sistemle devam edeceksek öncelikle buna uyum sağlamamız lazım. Bu sistemin iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Gençlerbirliği maçı için çok iyi çalışacağız. Söylediğim gibi düşme endişemiz kesinlikle yoktur. Çünkü biz şu anki sıralara tesadüfen gelmedik. Hep çalışarak geldik. Böylede devam edecek."

Ligin 27. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili de konuşan Chebake, Gençlerbirliği’nin Malatya’ya kendilerinden daha fazla baskıyla geleceklerini kaydederek, "Bunu bizim aleyhimize çevirmeye çalışacağız. Taktiksel bir maç olacak. Kendi sahamızdan 3 puanla ayrılacağımızdan şüphem yok. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzon, Galatasaray karşısında ‘ilk’ peşinde

Futbolcular tamam sıra menajerlerde

Fatih Terim’e iki müjde birden

Beşiktaş’ın Katar çıkarması