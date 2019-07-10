Azubuike Okechukwu Medipol Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, Azubuike Okechukwu transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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