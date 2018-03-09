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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriAziz Yıldırım'ın yüzünü güldüren olay!
Futbol Aziz Yıldırım'ın yüzünü güldüren olay!
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Futbol
09.03.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'ın yüzünü güldüren olay!

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Aziz Yıldırım'ın yüzünü güldüren olay!

Fenerbahçe, Haziran ayında yapılacak seçim öncesi inanılmaz bir gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe'de 1 haftada 5 bin üye yapıldığı ortaya çıktı. Temsilci üyeleriyle birlikte sayı 60 bini geçti. Son 1 haftada yapılan yeni üyeler sayesinde kasaya 10 milyon TL girdi.

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F.Bahçe'de haziran ayından kritik bir seçin yapılacak. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un arasında geçecek bir seçin bekleniyor. İki adayın da çalışmalarında yeni üye meselesi önemli bir yer kalıyor. Yapılan çalışmalarda bu konu ön plana çıkıyor. Yıldırım ve Koç'un üyelik konusunda titizlikle üzerinde durması üye sayısındaki artışa neden oldu. Son 1 haftada sarı lacivertli kulübe yaklaşık 5 bin üye yapıldığı öğrenildi. Temsilci üyelerle birlikte üye sayısının 60 bini geçtiği de vurgulandu. Bu yoğun talebin devam etmesi durumda ise 31 Mayıs'a kadar sayının 80 bin civarını bulması bekleniyor.

KASA DOLDU
5 bin yeni üye sayesinde Fenerbahçe'nin kasası da doldu. Sarı lacivertli kulübe yeni üyelerin giriğiyle birlikte kasaya yaklaşık 10 milyon TL gibi rakamın girdiği belirtildi. son 1.5 ayda kasaya 35 milyon TL giriş yapıldığı vurgulandu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un üyelik konusunda çalışmalarına devam etmesiyle mayıs ayında üye sayısının daha artacağı belirtildi. Sarı lacivertli kulübün yoğun olan üye taleplerini karşılık vermek için tam gün mesai yaparak çalıştığı belirtildi. Üye talebinde bulunan kişilere en hızlı şekilde geri dönüşlerin yapıldığı vurgulandu.

Üyelik için 10 bin TL ödemek gerekiyor. Kulüp üyeliğinde 5 yılını doldurmuş üye eş ve çocukları, giriş ücretinin yüzde 20'sinin ödemek sureti ile üye olabiliyor. (Akşam)

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